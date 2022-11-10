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Denizli'den Şanlıurfaspor geçti: Gol yağdırdı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 19:13
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Şanlıurfaspor Denizlispor'a fark attı

Denizli'den Şanlıurfaspor geçti: Gol yağdırdı
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Ziraat Türkiye Kuhası'nda günün sürprizi Denizli'de yaşandı.

TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.

Rakibi karşısında fırtına gibi esen konuk takımın golleri şu isimlerden geldi:

Dk. 8 (Penaltıdan) ve 55 (Penaltıdan) Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 39 Feyyaz Belen, Dk. 69 ve 82 Bünyamin Balat.

Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.​

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