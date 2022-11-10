﻿Denizli'den Şanlıurfaspor geçti: Gol yağdırdı

Ziraat Türkiye Kuhası'nda günün sürprizi Denizli'de yaşandı.
TFF 2. Lig temsilcisi Şanlıurfaspor, deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor'u 5-0 yendi.
Rakibi karşısında fırtına gibi esen konuk takımın golleri şu isimlerden geldi:
Dk. 8 (Penaltıdan) ve 55 (Penaltıdan) Mustafa Ethem Erboğa, Dk. 39 Feyyaz Belen, Dk. 69 ve 82 Bünyamin Balat.
Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.
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