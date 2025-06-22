Şanlıurfaspor Mazlum Demir'i açıkladı

Kaynak: DHA
Şanlıurfaspor Mazlum Demir'i açıkladı

TFF 2. Ligde mücadele edecek Şanlıurfaspor Mazlum Demir'i transfer etti.

2'nci Lig'de geçen sezon Play-Off oynayıp yeni sezon öncesi sessizliğin hakim olduğu Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılan takım kaptanı Mazlum Demir, yeni takımına imza attı.

ŞANLIURFASPOR İLE ANLAŞTI

Altyapısında yetiştiği kulüpte toplam 11 sezon forma giyen 34 yaşındaki stoper daha önce anlaştığı Şanlıurfaspor'a resmen transfer oldu. Menemen'de 2009-2017 yılları arasında 8 sezon oynayan Mazlum, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında da forma giydiği sarı-lacivertlilere önceki yıl devre arasında geri dönmüştü. Sözleşmesi sona eren Mazlum geçen sezon 35 maçta 10 gol attı.

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