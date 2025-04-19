Şanlıurfaspor Pendikspor'u evinde devirdi

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

15. dakikada sağ kanattan Burak ile gelişen Şanlıurfaspor atağında top sol tarafa açıldı. Leandro Kappel'in yerden ortasında Begic vuruşunda kale önünde Okyere'ye çarpan top filelerle buluştu. 0-1



38. dakikada Samet Asatekin'in son çizgiden içeriye çevirdiği topu alan Kitsious, ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Abdulkadir topu kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bekir Karadeniz'in kale önüne yaptığı ortaya Jetmir Topalli altıpas içinde kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası Bekir'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Arda Kardeşler golü iptal etti.

77. dakikada Kappel’in pasıyla topla buluşan Safa Kınalı, son çizgiden sert orta yaptı. Yakın mesafede Muscat’tan önce kaleci Erdem topu kornere çeldi.

88. dakikada kaleci Abdulkadir'in savunma arkasına gönderdiği uzun top, Sambou'dan sekerek Ogundu'nun önünde kaldı. Ogundu'nun ceza sahası sağ çaprazında Sambou ile yaptığı paslaşmanın ardından sağına çekerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

