Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı: "Zor bir duruma düştük"

Kaynak: İHA
Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı: "Zor bir duruma düştük"

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmayı kaybetmekle ligde zor bir duruma düştüklerini fakat tekrar ayağa kalkmak için sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini...

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmayı kaybetmekle ligde zor bir duruma düştüklerini fakat tekrar ayağa kalkmak için sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı, açıklamalarda bulundu. Kınalı, ligde zor bir duruma düştüklerini söyleyerek, "Bugün 3 puan için çıktığımız maçta çok zor bir skor aldık, kötü bir skor aldık. İlk yarını sonlarında yediğimiz bir gol oyun üstünlüğü bizde olduğu bir dönemde bizi zorladı. İkinci yarı toparlarız derken erken yediğimiz bir gol bizi tekrar bir çıkmaza soktu. Oyuncularımız elinden geleni yaptı. Gerçekten ligde zor bir duruma düştük ama bu ekiple, bu takımla inşallah tekrar toparlanıp ayağa kalkmak için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz. Buna inancımız tam" diye konuştu.

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Fuad Kınalı: "Zor bir duruma düştük"

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