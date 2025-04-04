Şanlıurfaspor'dan kritik galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, evinde Geosis Boluspor'u 3-2 mağlup etti.
ŞANLIURFASPOR 3 BOLUSPOR 2
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Turgut Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Rüştü Muhammed Orcan
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Can Çamoğlu (Dk. 80 Fatih Eren), Safa Kınalı (Dk. 73 Okyere), Kappel (Dk. 83 Çağrı Giritlioğlu), Akabueze (Dk. 73 Hakan Erçelik), Nafican Yardımcı, Muscat, Hasan Hüseyin Acar, Alpay Çelebi, Ogundu, Begiç
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Eren Erdoğan (Dk. 46 Hasani), Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Babacar, Işık Kaan Arslan (Dk. 46 Liço), Enes Alıç, İshak Karaoğul (Dk. 71 Hüsamettin Yener), Balburdia, Anıl Koç (Dk. 71 Ali Ülgen)
Goller: Dk. 6 Safa Kınalı, Dk. 45 Ogundu, Dk. 55 Hasan Hüseyin Acar (Penaltıdan) (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Dk. 33 Enes Alıç (Penaltıdan), Dk. 78 Liço (Geosis Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Oulare, Dk. 84 Ali Ülgen (Geosis Boluspor)