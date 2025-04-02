Şanlıurfa'da skandal olay! 3 yaşındaki çocuğa tekme attı! Anbean kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.U, apartman girişindeki merdiven önünde oyun oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olunca dışarı çıktı. Sinirlenen S.U., oyun oynayan İ.G.'ye tekme atarak yere savurdu. Daha sonra diğer çocukları da kovaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUK DARBEYLE YERE YIĞILDI

Aldığı darbe sonrası nefes almakta zorlanan çocuk, yere yığıldı. Ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen İ.G.'nin dalağında yırtılma tespit edildi. Çocuk tedaviye alınırken, aile S.U.'dan şikayetçi oldu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Gözaltına alınan S.U. ifadesinde, "Gürültü üzerine bir an sinirlenince dışarı çıkıp, önüme gelen çocuğa tekme attım. Çok pişmanım" dedi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.