Şans bayiinde hırsızlık şoku: Kazı kazanlar çalındı

Kaynak: İHA

Yozgat Sarıkaya’da şans oyunları bayiine giren bir kişi, kupon doldurma bahanesiyle 35 bin lira değerinde kazı kazan çaldı. Bayii sahibi güvenlik kameralarıyla hırsızlığı fark etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde şans oyunları bayiine kupon doldurmak için giren kişi, kupon doldururken iş yerindeki kazı kazanları alarak kayıplara karıştı. Bayii sahibi Kemal Tekin, kazı kazanların her zaman olduğu miktardan daha az olduğunu fark ederek şüphelendi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Eşi benzeri görülmeyen hırsızlık bu şekilde ortaya çıktı.

"30-35 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Durumu polise bildiren Tekin, "15 aydır bu işi yapıyorum. Dükkanıma bir tane şahıs geliyor. Biraz durduktan sonra gidiyor. O gittikten sonra bakıyoruz, dükkanımızdaki kazı kazanlar yok. Kamerayı açıyoruz, kameradan baktığımız zaman gelen şahıs dükkanımızdan kazı kazanları çalıyor. 35-40 bin lira kadar zararımız var. Polis arkadaşlara haber verdik. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. İnşallah en kısa zamanda yakalayacaklar" dedi. Emniyet güçleri kimliği belirlenemeyen kişi hakkında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şans bayiinde hırsızlık şoku: Kazı kazanlar çalındı

Şans bayiinde hırsızlık şoku: Kazı kazanlar çalındı

Şans bayiinde hırsızlık şoku: Kazı kazanlar çalındı

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