Şansal Büyüka Ali Koç'un TFF planını açıkladı

Duayen spor yorumcusu Şansal Büyüka, 18 Temmuz'da yapılacak TFF Başkanlık seçimleri hakkında Mehmet Büyükekşi'yi eleştirirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da planını açıkladı.

Ali Koç'un seçim hamlesini değerlendiren Büyüka, "Seçime 24 saat kala kaybedenlerden biri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. TFF ile ilgili söylediklerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Hani Federasyondaki Galatasaraylılar sizi engelliyordu. Neden önüne geçemediniz bu olanların? Demeçleriniz yine havada kaldı. Öyle bir şey yok demek ki" dedi.

İşte Şansal Büyüka'nın gündem yaratn sözleri:

"BÜYÜKEKŞİ BU İŞİN ALTINDAN KALKAMAZ"

İnanılmaz bir sezon bizi bekliyor. Geçen sezon Galatasaray ve Fenerbahçe yarıştı, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sesi soluğu çıkmadı. Bu sezonki yarışa Beşiktaş ve Trabzonspor'u da katın. Patırtı çok daha fazla olacak. Büyükekşi TFF'si bu işin altından kalkamaz.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Büyükekşi'nin bu kadar toplumsal hakaret üstüne arkasına bakmadan kaçması lazım. Aksine bir daha TFF Başkanı olmaya çalışıyor. İnanılır gibi değil.

"BELKİ DE ŞANTAJ VAR"

Servet Yardımcı ve Cemil Kazancı'nın TFF seçimleri öncesi bu kadar avantajlıyken çekilmiş olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Burada bir gariplik var, belki de şantaj var. Futbol dünyası başkanını seçiyor ama herkesin eli bu işin içinde. Bir tek futbol dünyası karar veremiyor. Bu nasıl iş kardeşim?

ALİ KOÇ'UN PLANI

Fenerbahçe yönetiminin TFF seçimleri öncesi sessiz kalmaktan başka çaresi kalmadı. Şu an alternatifsiz durumdalar. Uygulanacak bir plan da olduğunu düşünmüyorum.