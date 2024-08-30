Şansal Büyüka: Beşiktaş'ın önde oynayan futbolcularında at gözlüğü var

Beşiktaş’ın önde oynayan futbolcuların tamamında “At gözlüğü" var…

O da nereden çıktı demeyin…

Atlar yarışırken, sağa - sola bakmasın, sadece önüne odaklansın diye at gözlüğü takarlar…

Beşiktaş’ın öndeki oyuncuları da öyle…

Sağa-sola pas yok… Hele geriye hiç yok…

Tek hedefleri var: Öne oynamak…

Üstelik; hızlı, çabuk, hareketli ve süper atletik…

Tam günümüz futbolunun çağdaş takımı…

Lugano'nun sıradan bir takım oluşu, Beşiktaş'ın bu süper özelliğini sakın gölgelemesin…

Kaldı ki Avrupa kupalarında ne sıradan takımlar gördük, bizim anlı- şanlı takımlarımızı eleyip gittiler…

Türkiye'de rakip kim olursa olsun Avrupa kupası maçında rakibine 2 maçta 8 gol atan bir başka takım var mı?

Benim bildiğim ve hatırladığım yok…

İmmobile'ye bakıyorum, sağa alıp vurayım, sola çekip vurayım diye bir derdi yok… Boşuna zaman kaybetmiyor, boşuna rakibinin basmasına zaman tanımıyor...

İmmobile pozisyon ne gerektiriyorsa onu yapıyor…

Bazen sağıyla alıp soluyla vuruyor…

Bazen soluyla alıp sağıyla öldürücü darbeyi vuruyor…

Rafa Silva'nın geldiği günden beri yanlışlıkla bile olsun sağa - sola yalpaladığını hiç görmedim…

Burnunun dikine, dümdüz gidiyor …

Üstelik erişilmez, tutulamaz bir hızla…

Son vuruşları zaten sanat eseri gibi… Kalite fışkırıyor…

Rashica ile Gedson Fernandes bu ikilinin gölgesinde kalmasın…

Gedson zaten şu anda takımın en iyisi, en etkilisi…

Rashica hızıyla, çalımlarıyla, araya bıraktığı toplarıyla müthiş…

Abartmadan yazıyorum, Gedson Fernandes'in ikinci golündeki çabukluk, kalite, beceri, paslaşma ve hücum anlayışı, en kaliteli takımların bile kolay beceremeyeceği tam bir görsel show’du…

Kenarda hocaya bakıyorum, sakin, saygılı, ölçülü, oyuna ve takıma son derece hakim…

Hiç unutmuyorum, 5-0'lık Galatasaray galibiyetinden sonra; kulüp fotoğrafçısı yanına gelip skor tabelasının yanında resmini çekmek istemiş, Van Bronckhorst “Rakibe saygısızlık olur" diye bunu kabul etmemişti…

İşte ben “Futbol kültürü" buna derim…

İsterim ki, umudum olmasa bile isterim ki, bizim hocalar da bu kültürü özümsesin...

Fenerbahçe sol açığı hariç “Yürüyerek" hücum ederken, Galatasaray dünya markası golcüsünün ayağına - kafasına tek top indiremezken, Beşiktaş “Hızlı ve çağdaş" futboldan şahane örnekler veriyor…

Elbette futbol çok değişken bir oyun… Bugün böyle yarın ne olur bilemem …

Ama kendi adıma söyleyeyim, rekabet duygusundan uzak, futbol keyfimizi yaşamak adına; Beşiktaş'ın bu hızlı ve görsel yanı çok güçlü oyunu devam etsin isterim...

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