Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur

Türk spor basınının efsane ismi Şansal Büyüka, Fatih Terim Fonu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur

ŞANSAL BÜYÜKA

Geride bıraktığımız hafta alışılmış bir film daha, doğrusu her hafta gördüğümüz film yeniden vizyona girdi. Önce Pendik-Galatasaray maçı sonra Fenerbahçe-Sivas maçındaki hakem hataları.

İşin kötü tarafı şu. Hakem konuşmaktan futbol konuşamaz olduk. Pendik-Galatasaray maçında Kazımcan'ın Erencan'a yaptığı faul penaltı olmalıydı. Bakambu'nun pozisyonunda ise hakem insiyatifine saygı duyuyorum. Penaltıyı verse de olurdu vermese de. Hatta vermediği daha iyi oldu.

Fenerbahçe - Sivas maçında ise ne Osayi Samuel'in kayarak müdahale ettiği topa ne de Yunus Emre'nin kolunun topla buluşmasına penaltı veririm.

Sonuçta Türkiye'de en az 7-8 tane eski hakem program yapıyor. Yarısı penaltı derken yarısı değil diyor. Defalarca izlenip eski hakemlerin bile ortak bir kararda buluşamadığı pozisyonlar için hakemleri "Verdin vermedin" diye eleştirmeyi de çok doğru bulmuyorum. Ama bu hakemlerin iyi olduğu formda olduğu MHK'nin atamaları doğru yaptığı anlamına gelmesin.

Cumartesi VAR'da skandal yaratan bir hakem, ertesi günü bir başka maça verilebiliyor. Şaşırtıcı mı; hayır değil. Kalitesi sınırlı olan insanlardan daha fazlasını bekleyemezsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN KONGRESİ

Beşiktaş kongresi adeta demokratik bir gösteriye sahne oldu. Hasan Arat akademik tarafı, Serdal Adalı iş bitiriciliği temsil ediyordu. Arat çok daha parlak bir seçim çalışması yaptı. Serdal Adalı geçmişte getirdiği çok önemli futbolcularla hatırlandı. Sonuçta ortaya büyük bir fark çıktı.

Ancak şunu söylemeliyim; Hasan Arat yönetimi ne kadar başarılı olur ya da olamaz bilemem. Ama dışarıdan bakınca son dönemlerde Beşiktaş'ta oluşan en sağlam yönetim kurulu gibi geldi bana. Dilerim yanılmayız. İlk bakışta dışardan görüntü bu. Kendilerine bol şanslar diliyorum.

FON DAVASI HUKUKİ SINIRLAR İÇİNDE KALMAZ

Artık adına isterseniz fon deyin isterseniz tefecilik deyin ne derseniz deyin burada son sözü mahkeme söyleyecek. Elbette banka müdiresi Seçil Erzan'ın yazılı yapacağım dediği açıklamanın içeriği çok önemli. Bu davada bir güçler savaşı olacağı da çok açık ortada. Yani sadece hukuki sınırlar içinde kalacağını düşünmüyorum.

Bu arada Fatih hocanın bir açıklama yapacağını duydum. Eğer böyle bir şey olacaksa hocanın yerinde olsam bir basın toplantısı yapar kendisini eleştirenler de dahil herkesin sorularını çatır çatır yanıtlarım.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ

Bu hafta şampiyonluk yarışını damardan etkileyecek Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe yaklaşık 10-15 sezondur derbi kaybetmiyordu. Büyük maçlarda Trabzonspor'a yenilmiyordu. Ama son 2 yıldır bu defa derbi kazanamıyor. Adeta galibiyeti unuttu. Şampiyon olmak istiyorsa aralık ayı içindeki Beşiktaş ve Galatasaray maçlarını kazanıp avantajı eline geçirmek zorunda.

Bakmayın Beşiktaş'ın sallandığına. Ne kadar eksik, ne kadar etkisiz olursa olsun her Fenerbahçe maçını iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin yakasına yapışan hiç hesapta olmayan ve takımın oyununu temelden sarsan eksiklerinden sonra bu maçta işi kolay olmayacak. Çok ortada bir maç izleyeceğiz. Üstelik iyi bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.

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