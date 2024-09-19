Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kilidini açıkladı

Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sports Digitale YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Büyüka, şu ifadeleri kullandı:

'Sanki bu maçı hücumcular değil, savunmalar belirleyecek. Hücumcuya iş yaptıran da yaptırmayan da savunmalar. Galatasaray'ın hava toplarında çok ciddi bir etkinliği var. Galatasaray Fenerbahçe'ye oranla daha fazla kafa golü atıyor. Daha rahat kafa golü atıyor. Neredeyse Fenerbahçe'de kafa golü yok. Savunmadan Çağlar gelecek, Oosterwolde gelecek, İsmail Yüksek gelecek ancak öyle ve nadiren atabiliyor.

"GALATASARAY'A GENİŞ ALAN BIRAKIRSAN AFFETMEZ"

İkincisi Fenerbahçe'nin bekleri arkalarına çok adam kaçırıyor. Galatasaray'a geniş alan bırakırsan affetmez. Her ne kadar Kasımpaşa maçında otobüsü çekti, şöyle savunma böyle savunma yaptı diyoruz ama beklerin arkasında cirit attı Kasımpaşa'nın forvet oyuncuları.

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Kimin nasıl performans göstereceğini bilemiyorum ama Galatasaray'da etkili bir Osimhen var. Orta alanlara baktığında çift yönlü oynayan bir Sara var. Bana göre Türkiye'nin tartışmasız en iyi kesicisi İsmail Yüksek. Bana göre kesici anlamında Fred'in önünde İsmail.

İki yönlü oyunda Fred ile mukayese edilmez ama defansif anlamda ben İsmail'i defansif anlamda Türkiye'nin en öndeki futbolcusu.

O yüzden bu maç Kadıköy'de oynansa bile üç sonuca da açık bir maç. Zaten derbiler hep böyle olur.

MAÇ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Kadıköy'deki derbi saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.