Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı

Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka'dan gündem yaratacak sözler: Beşiktaş öksüz bir çocuk gibi kaldı. TFF ölü taklidi yapıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı

ŞANSAL BÜYÜKA

Galatasaray'ın zaten maç öncesi favori olduğu bir mücadele bekliyorduk. Buna rağmen Beşiktaş'ın başlangıçta iyi direndiğini gördük. Eğer 30. dakikada Beşiktaş bir eksik kalmasaydı bu maç çok daha başka bir sonuçla bitebilirdi.

Hakem kararlarında Beşiktaşlılara katıldığım yer var, katılmadığım yer var. Mert'in Icardi posizsoyunda ceza alanı dışında topu elle buluşması kırmızı kart için bana göre yeterli değildi. Mert'in kolu yerdeydi ve hareketsizdi. Nitekim benzer bir durum Fenerbahçe-Hatay maçında Fred'in bir şutunda oldu. Top yere düşen Hataylı'nın eline çarptı döndü hakem oynattı. Ancak Hadziahmetovic'in eliyle buluşan topun tartışmasını bile yapmam. Bana göre banko penaltı.

Galatasaray çok baskılı görünmesine rağmen en iyi maçlarından birini opynamadı. Unutulmasın dengeyi ancak sonlara doğru bir penaltı golüyle bodzu. Ayrıca Rosier kale önünde bomboş vurabilse yeniden beraberliğe yakalanabilirdi.

Galatasaray orta sahasının daha dirençli olması gerekiyor. Bu orta sahayı sadece bir Torreira'nın gayreti kurtaramıyor. Savunma iyi, hücumcular iyi, ancak orta sahada özellikle rakibi karşılarken ciddi bir sıkıntı var. Bunu Manchester maçında Kaan Ayhan son derece iyi yapmıştı. Ama Beşiktaş karşısında aynı etkinliği gösteremedi.

Bu arada büyük umut Zaha henüz istenen noktada değil. Tete'yi fena bulmadım. Galatasaray bu kadar kaliteli ve yüksek kadrosuna rağmen yatıp kalkıp Icardi'ye dua etsin. Adam yoktan var ediyor. Golcü değil canavar. Galatasaray'ın bu kadronun bu kalitenin karşılığını vermesi gerekiyor. Henüz bunun çok gerisinde.

İDDİA EDİYORUM ICARDİ FENERBAHÇE'DE OLSAYDI...

Fenerbahçe rakip ceza alanına o kadar rahat giriyor ki, kendi evinin kapısından içeri bu kadar rahat giremez. Sağa bakar sola bakar, pantolon cebine bakar, en azından anahtarı arar. Oysa rakip ceza alanına girerken bunlara bile ihtiyaç duymuyor. Elini kolunu sallayarak rakip kale önünde cirit atıyor.

Fenerbahçe'nin en büyük özelliği her atak dönüşünü 5-6 saniyede yeniden kapıyor, yeniden hücuma geçiyor. Fenerbahçe geçmiş yıllarda böyle bir baskı kuramıyordu. Bu sezon bunaltıyor. Daha ilk yarım saat bitmeden ve rakip nasıl bir baskı yediğini farketmeden oyun 2-0'lara, 3-0'lara geliyor.

İddia ediyorum. Icardi Fenerbahçe'nin santrforu olsa henüz 9. hafta bitmişken Fenerbahçe şampiyon diye yazar 10 puan avans verir altına da imzamı atardım. Ama Dzeko zaten en parlak dönemlerinde bile Roma'da, Inter'de, İngiltere'de takım oyuncusu oldu ama aşırı bir skorer olamadı.

Bir başka iddiam da şu: Fenerbahçe'nin ceza alanı içinde Dzeko'ya taşıdığı topları Galatasaraylı oyuncular Icardi'ye taşısa hiç kuşkunuz olmasın Arjantinli 40 gole imza atar.

Ancak Fenerbahçe'nin iyi tarafı da şu. Bir futbolcuyu öne çıkaramıyorsunuz. Takım olarak oynuyorlar. Geçen yıl olduğu gibi elini kolunu sallayan Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkamıyor. Bakmayın Hatay'ın 2 gol attığına. Biri fevkalade bir frikik, biri de müthiş şutla 2 uzaktan denemeydi. Ama Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Hatay atakları karşısında zorlandığını söylemeliyiz. Sanki kolay bir maçta Ferdi'nin Fred'in İsmail Yüksek'in dinlenmeye ihtiyacı var gibi. Umut Nayir, Zajc durdukça geriye gidiyorlar. Sakatlığı nedir bilmiyorum; eğer Dzeko çıkacaksa Fenerbahçe'nin ikinci santrforu tartışmasız Joshua King olur. Ayrıca Ryan Kent'in de daha fazla süre alması gerektiğine inanıyorum. Bakmayın Samet'in son iki milli maçta iyi oynadığına. Fenerbahçe formasıyla Hatay'ın ikinci golünde rakibe adeta ikram yaptı.

Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe ligin en seyredilir, en hazır, en keyif veren ve takım oyununu en iyi oynayan ekibi.

TFF ÖLÜ TAKLİDİ YAPIYOR!

Vallahi ben bu tartışmalardan yıldım. İddia var delil yok. Erden Timur'un yerinde olsam savcıları göreve davet edeceğime savcılığa şikayette bulunurum. Nitekim Ali Koç'un bu iddialara karşı hukuk yoluna başvuracağını duydum. Aslında TFF için hukukun zirvesi bizim bildiğimiz tahkim kurulu. Ama TFF ölü taklidi yapıyor. Kulağının üstüne yatmış duymuyor. Gözünü kapamış görmüyor.

Galatasaray-Fenerbahçe tartışmasının arasında Beşiktaş öksüz çocuk gibi kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin dürüstçe ortaya çıkıp "Mehmet Büyükekşi'yi desteklemiyoruz" demesi acı faturalar olarak Beşiktaş'a geri dönüyor. Kızacaklar, üzülecekler ama bu şartlarda hele iki rakip olağanüstü transfer yapmışken Beşiktaşlılar bu sezonu unutsunlar.

KOMİK İŞLER. BİLMEYENİ UYUTUYORLAR

Ayrıca eski bir yayıncı olarak şunu da söylemeliyim: VAR odasına ne görüntü gidiyorsa hepsi yayıncıdan gidiyor. Yani o görüntüler ekranda var. Alırsınız ileri verirsiniz geri bir pozispyonu isterseniz 50 defa izlersiniz. Bunun için VAR odasından görüntü çıkarmaya ihtiyaç mı var? Komik işler. Bilmeyeni uyutuyorlar.

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