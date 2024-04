Şansal Büyüka 'Fenerbahçe'nin hocası bunu yapamaz' diyerek açıkladı. Bu elenişin faturası olur

Dusan Tadiç'in penaltı sicili bozuk… Bu sezon attığı her penaltıda milyonlarca Fenerbahçeli korkudan gözlerini kapadı, nabızları zirve yaptı… Az da penaltı kaçırmadı Tadiç…

Buna rağmen ilk penaltı atışı için topun başına Tadiç'i gönderiyorsun… Üstelik her penaltısı gol alan Batshuayi atış için beklerken…

Başarı ayrıntıda gizli… Bu sıralamayı bile yapamıyorsun…

xxx

Cengiz oyuna girdikten sonra duran topları ve kornerleri kullandı… Hepsini dağlara taşlara vurdu… Belli, ayağının ayarı bozuk… Buna rağmen penaltı attırıyorsun…

xxx

60. dakikadan sonra, uzatmalar dahil, tam bir saat neredeyse rakip ceza alanına gidemiyorsun… Son 10 dakikada Livakoviç ayağıyla iki mutlak golü önlemese, penaltılara bile kalmadan eleneceksin…

xxx

Bu takımın kaptanı Dzeko, Karagümrük maçından sonra “çok ağır oynuyoruz" diye canlı yayında ciddi bir uyarı yapıyor… Kaptanın bu uyarısını bile dikkate almıyorsun… Maçın büyük bir bölümünü yürüme temposunda oynuyorsun…

xxx

Maçın sonlarına doğru, oyunu penaltılara götürmek isteyen Olympiakos değil, Fenerbahçe gibi bir görüntü ortaya çıktı… Bu kadar etkisiz kaldın, çare üretemedin, sıradan bir takıma elenip gittin…

xxx

Maçtan sonra “Çok iyi oynadık, futbolcularımı tebrik ediyorum" demen sözün bittiği yer olmalı…Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün hocası, sıradan bir takıma elendikten sonra takımını tebrik edemez… Burası Fenerbahçe; şerefli mağlubiyetlerin, sıradan takımlara elenişlerin adresi olamaz… Bu elenişin tebriği olmaz, eleştirisi olur, faturası olur…

xxx

Fenerbahçe kaç maçtır futbol oynamıyor… Sahada güçlü bir oyunun yok… Atletik bir yapın yok… Hızın yok, hırsın yok, tempon yok, pozisyon zenginliğin yok… Sezon başındaki Fenerbahçe'den eser yok… Buna rağmen sen futbolun gerçeklerine gözlerini kapatıp halen kendini kandırmaya devam ediyorsun… İşlerin iyi gitmediği çok açık belli olduğu halde…

xxx

İstersen kulüp tarihinin puan rekoru kır… Deplasman maçlarının kralı ol… An itibariyle ellerin bomboş… Hedefleri ıskalaya ıskalaya gidiyorsun… Nereye kadar?