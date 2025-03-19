Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu etkileyen iki ismi açıkladı

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan duayen gazeteci Şansal Büyüka "Şampiyonluk yarışının bittiğini söyleyebiliriz. Sayısal olarak minimum, mantıksal olarak hiç şans yok. Galatasaray sanıyorum üst üste 3. şampiyonluğunu alacak ve 5. yıldızı takacak, böyle görünüyor." ifadelerini kullandı.

"DZEKO VE TADIC'LE OLMAZ"

Büyüka ayrıca "25 hafta önce düşündüğümü bugün de düşünüyorum. Dzeko ile Tadic, Fenerbahçe'nin ilk 11'inde oynadığı sürece Fenerbahçe şampiyon o-la-maz!. Bir daha tekrarlıyorum, Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Dzeko ile Tadic birlikte oynadığı sürece Fenerbahçe şampiyon o-la-maz.

Hep söylüyorum geçmişlerine ve kariyerlerine büyük saygım var. Şunu asla unutmayalım, koca bir sezonda sadece bir günün geçerliliği yoktur, o da dünün. Dünkü performansını ben ne yapayım, bana bugünün lazım." şeklinde konuştu.