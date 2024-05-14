Şansal Büyüka Galatasaray'da olup Fenerbahçe'de olmayanı açıkladı

Galatasaray, ligde şampiyonluk yolunda ilerlerken, aynı zamanda kulüp içi seçim heyecanı da yaşanıyor.

Türk Spor basınının bir numarası Şansal Büyüka, Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Büyüka'nın yorumları şöyle:

"ÖZGÜVEN PATLAMASI YAŞIYORLAR"

Bu sezon gördüğüm en etkisiz ve en sakin Galatasaray'dı. Ancak gol yedikten sonra hemen karşılık verip maçı 3-2'ye getirdiler. Kalite ve kazanma alışkanlığını harika bir şekilde benimsediler. Özgüven patlaması yaşıyorlar."

"Geç kalmış teselli, idamdan sonraki affa benzer. Galatasaray, Sivas maçında altıncı golü attı, hakem golü saymadı ve 10 oyuncu hakeme adeta çullandı! Fenerbahçe ise Konya'da ofsayttan gol yediğinde, tepki gösteren olmadı. Bir taraftaki isyan ile diğer taraftaki tepkisizliği karşılaştırın.

"GALATASARAY, BÜTÜN REKORLARI KIRDI"

Galatasaray iç sahada, Fenerbahçe ise dış sahada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray o kadar iyi performans sergiledi ki, Fenerbahçe eleştiriliyor. Galatasaray bu sezon tüm rekorları alt üst etti.

"ERDEN TİMUR'DAN KİMSE BEKLEMİYORDU"

Kimse Erden Timur'un Galatasaray'da bu performansı sergileyeceğini beklemiyordu. Transferlerden ziyade, sezon boyunca futbolcularla kurduğu diyaloglarla takımı canlı tuttuğuna inanıyorum. Galatasaray'ın altıncı golü sayılmayınca oyuncuların hakeme yürüyüşünde Timur'un motivasyonunun etkili olduğuna inanıyorum. Oyuncuların sorunlarıyla ilgileniyor. Türk futbolunda ne kadar kurumsal yapı olursa olsun, abilik ilişkisi devam ediyor.

"ERDEN TİMUR'UN BOŞLUĞUNU DOLDURAMAZ"

Icardi, her konuşmasında neden Erden Timur'a teşekkür ediyor? Dursun Özbek, hangi ekibi kurarsa kursun, Erden Timur'un boşluğunu dolduramayacak. Bunu şimdiden söylüyorum. Sportif A.Ş.'ye de girmeyeceğini duyuyorum ve buna saygı duyuyorum. Muhtemelen kendini bir sonraki seçim için hazırlıyor ve başkan adayı olmayı düşünüyor olabilir. Çünkü Galatasaray'da unutulmaz izler bırakarak ayrılıyor. Erden Timur, iyi izler bıraktı, değerli hizmetler sundu. Her kulübün bir Erden Timur'u olmalı. Bulması kolay mı, göreceğiz... Az konuşuyor, bazen ortalığı karıştırıyor, hoş olmayan ifadeler kullanabiliyor, ciddi eleştiriler alıyor, çoğu zaman sessiz kalıyor, bazen de övgüler yağdırıyor. Zeki bir adam. Fenerbahçe'de Erden Timur gibi bir yönetici yok.