Şansal Büyüka polisiye film gibi anlattı. Hangi kulüp başkanları hangi hakemleri kontrol ediyor

343 Dijital kanalına konuşan Şansal Büyüka çok önemli bir isimle yaptığı telefon görüşmesini anlatırken gündem yaratan ifadeler kullandı.

İşte Büyüka'nın o sözleri:

Bugün bir şey duydum inanamadım!

Futbolun çok içinde, TFF'nin çok içinde, hakemlerin çok içinde ve her zaman adı geçen birisi…

Bugün konuşuyorum dedi ki “Bazı Hakemler bazı kulüp başkanlarının kontrolü altında” dedi.

Kulaklarıma inanamadım!

Bunu da ilk defa duyuyorum.

Dedim “Nasıl oluyor bu” ya!

Yani artık hakem dünyası ayrı bir dünya.

Yani herkes gruplara bölünmüş.

Ali Koç'un kullandığı o ifadeyi kullanmayım şimdi, yasal sakıncası olabilir.

Yani bir güç savaşı var.

Belki bir çıkar savaşı var.

Esrarengiz bir dünyaya döndü hakem dünyası.

Hani polisiye bir film gibi.

Yani polis kovalıyor suçlu kaçıyor filmlerine

İŞTE ŞANSAL BÜYÜKA'NIN GÜNDEM YARATAN O SÖZLERİ:

"TFF YOK HÜKMÜNDE"

Büyüka TFF’yi de topa tutarken şu ifadeleri kullandı:

Benim için TFF yok hükmünde.

Federasyon bundan daha kötü yönetilemez.

Büyükekşi’den habersiz federasyonda kuş uçmaz.

Hakem tayinleri dahil.