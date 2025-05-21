Şansal Büyüka'dan Aziz Yıldırım'a çok sert sözler!

Şansal Büyüka, Sports Digitale YouTube kanalında Fenerbahçe'nin seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyüka, Aziz Yıldırım'ı göreve davet ederken, aday olmaması halinde emekliliğini ilan etmesi gerektiğini söyledi.

ŞANSAL BÜYÜKA'DAN AZİZ YILDIRIM'A ADAYLIK ÇAĞRISI

Şansal Büyüka, Aziz Yıldırım'ın aday olması gerektiğini söyleyerek şu sözleri kullandı, "Gündemde hep Aziz Yıldırım var. 2 defa Ali Koç'a kaybettin kabul ama 10 bin fark yiyip seçim kaybettikten sonra bugün Fenerbahçe camiasının umudu haline gelmişsen artık susmaya, geri planda kalmaya hakkın yok. Çık, 'Adayım.' de. Zaten ortadaki isimler önemli ve değerli isimler, Fenerbahçe'ye katkı sağlamış isimler ama kabul edelim ki Ali Koç hepsinin karşısında bu seçimi kazanır.

Ali Koç'a karşı seçim kazanabilecek tek isim bana göre Aziz Yıldırım'dır. 10 bin fark yediğin kongreden 3-5 sene sonra bugün Fenerbahçe'nin umudu olarak senin gözünün içine bakıyorlar. Daha fazla susmaya, daha fazla durmaya hakkın yok.

Tut ki seçime girip kaybettin 3. defa, bu da senin ayıbın olmasın. Bana göre kudretli bir isim Aziz Yıldırım. Güçlü demiyorum, kudretli bir isim. Çıkacaksan tam zamanıdır. Çıkmayacaksan emekliliğini ilan et. Çıkmalı bana göre."