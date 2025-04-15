Sansar Salvo gözaltına alındı

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo sosyal medya hesabından babasına şiddet uyguladığı videoları paylaşmıştı. Bu video ihbar sayılarak ünlü rapçi dün gece gözaltına alındı.
“PARA İÇİN HAYATIMI MAHVETTİLER”
Rapçi, sosyal medya hesabından "Gözaltı... Para için hayatımı mahvettiler" paylaşımında bulundu.
SANSAR SALVO KİMDİR?
Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi.
Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.
Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı! O anları paylaşıp ölümle tehdit etti
Gozalti. HAYATIMI para icin mahfettlr— Sansar Salvo (@sansar34) April 14, 2025