Sansür yasası yürürlüğe girmeden izleyin, yoksa bunu da izleyemeyeceksiniz

Türkiye’de 2023 seçimleri öncesi muhalif medyayı susturmaya yönelik çıkarılan sansür yasası, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla TBMM’den geçti. 1 Nisan’da yasalaşacak olan söz konusu yasa, basın özgürlüğüne yönelik vahim maddeler barındırıyor.

Yasada en çok konuşulan madde "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngören 29. Madde Rıdvan Kevrek isimli sosyal medya hesabından konuyu skeç haline getirdi. Paylaşılan video kısa süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi.