17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sansür yasası yürürlüğe girmeden izleyin, yoksa bunu da izleyemeyeceksiniz

Sansür yasası yürürlüğe girmeden izleyin, yoksa bunu da izleyemeyeceksiniz

TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen ‘Sansür Yasası’yla ilgili sosyal medyada yayınlanan skeç günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:46
Takip Et

Sansür yasası ile dalga geçen skeç. Sansür yasası yürürlüğe girmeden izleyin yoksa bunu da izleyemeyeceksiniz

Sansür yasası yürürlüğe girmeden izleyin, yoksa bunu da izleyemeyeceksiniz
+
Aa
-

Türkiye’de 2023 seçimleri öncesi muhalif medyayı susturmaya yönelik çıkarılan sansür yasası, Cumhur İttifakı’nın oylarıyla TBMM’den geçti. 1 Nisan’da yasalaşacak olan söz konusu yasa, basın özgürlüğüne yönelik vahim maddeler barındırıyor.

Yasada en çok konuşulan madde "halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini" öngören 29. Madde Rıdvan Kevrek isimli sosyal medya hesabından konuyu skeç haline getirdi. Paylaşılan video kısa süre içerisinde on binlerce kişi tarafından izlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

No comment🤣
17.10.2022 16:53
Ne yazsak sn editör🤔  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
1
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
2
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
3
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
5
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
6
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
7
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Görseldeki suçluyu 100 kişiden sadece 11'i bulabildi
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Husumetlisinin kolunu bacağını sopayla kırdı
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Aydın'da yangın çıktı. Ekipler müdahale etti
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿Trafikte husumetlisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
﻿20 katlı rezidansta yangın 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.