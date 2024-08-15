Sansürlediler. Yunanlılar Türk askerinin başarısını hazmedemedi

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Sansürlediler. Yunanlılar Türk askerinin başarısını hazmedemedi

Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın elde ettiği birincilik ve ikincilik Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazmedilemedi. Yunanlılar yarışma sonuçlarını duyururken, sıralamanın ilk üç takımını kırparak paylaştı.

Almanya’da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, Türkiye'yi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personeli büyük bir başarıya imza atarak yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı. Ancak, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, bu önemli başarıyı göz ardı etti ve Türk askerlerinin üstün derecelerini yok saydı.

SIRALAMADA MANİPÜLASYON

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarışmada Yunan Ordusu Özel Harp Komutanlığı (DEP) personelinin dördüncü sırayı elde ettiği vurgulandı. Ancak paylaşılan sıralamada ilk üçte yer alan takımların başarılarına yer verilmedi.

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SIRALAMAYI KENDİ İSTEKLERİNE GÖRE BAŞLATTILAR

Yunan yetkililer, Türkiye'nin elde ettiği birincilik ve ikincilik derecelerini görmezden gelerek, yarışmayı kendilerinden başlatan bir sıralama yayınladı. Bu manipülatif hareketle, üstlerinde yer alan ülkelerin bayraklarını bilerek dışladılar. Yunanistan’ın bu tutumu, sosyal medya paylaşımlarında geniş yankı uyandırdı.

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