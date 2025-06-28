Santa Harabeleri sis bulutlarıyla mest etti

Kaynak: İHA
Santa Harabeleri sis bulutlarıyla mest etti

Gümüşhane'nin Dumanlı köyünde bulunan Santa Harabeleri, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tarihi yapıları, yemyeşil doğası ve dans eden sis bulutlarıyla ziyaretçilerini mest etti.

Merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Santa Harabeleri, yedi mahalleden oluşan yapısıyla adeta tarihin ve doğanın iç içe geçtiği saklı bir cennet. "Vadideki cennet" olarak adlandırılan bu tarihi yerleşim yeri, yaz aylarının gelişiyle birlikte yemyeşil doğası ve mistik havasıyla yeniden canlandı.

Santa Harabeleri'nin her mahallesinde dönemin mimarisini yansıtan taş evler, kiliseler, okullar, şelaleler ve çeşmeler yer alıyor. Yüzlerce yıldır ayakta kalan bu yapılar, bölgenin köklü tarihini ve kültürel zenginliğini günümüze taşıyor. Havadan çekilen görüntülerde sis bulutlarının bu eşsiz yapılara yumuşakça sarıldığı anlar ise izleyenleri mest ediyor.

Santa Harabeleri, tarihi atmosferinin yanı sıra doğaseverler için de etkileyici bir destinasyon. Yazla birlikte bölgedeki ormanlar yeşilin her tonuna bürünürken, köpük köpük akan dereler ve yüksek dağlardan süzülen şelaleler ziyaretçilere huzur dolu bir doğa deneyimi sunuyor. Yürüyüş yolları ve sessiz patikalar ise dinginliğin peşindeki ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Göğe yakın dağların arasında, tarih ve doğanın iç içe geçtiği Santa Harabelerini ziyaret eden ve yüzlerce yıllık eserlerin arasında hem zamanda yolculuk yapıp hem de Santa'nın eşsiz manzaralarına hayran kalan Resul Olgun, Samsun'dan geldiğini ve Santa'yı ilk defa canlı olarak gördüğünü söyledi.

Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından olan Santa Harabelerinde gördüğü manzarayı "Baş döndürücü bir güzellik" olarak nitelendiren Olgun, "Gümüşhane'nin doğasının bu kadar mükemmel olduğunu tahmin etmemiştim. Şu anda da belki manzarayı arkada görüyorsunuzdur. Baş döndürücü bir güzellik diyebilirim yani tek kelimeyle. Santa Harabeleri harabe diye ismi geçiyor ama bence hiç harabe değil. Mükemmel bir doğa, el değmemiş. Yolu da güzel doğası da çok güzel. Sis bulutları adeta dans ediyor. Bayıldım yani. Karadeniz'de özellikle Gümüşhane'nin doğası gerçekten görülmeye değer" dedi.

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