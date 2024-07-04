Santa Maria Kilisesi saldırısında 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: DHA
Santa Maria Kilisesi saldırısında 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Aralarında saldırganların da bulunduğu 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler için 7 yıl 6 aydan 349 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholiqov ile bu şüphelilerle bağlantılı Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', DEAŞ kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

İddianame kabul edilirse sanıklar hakim karşısına çıkacak

İddianamede, 20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası alması talep edildi. Ayrıca, şüpheli Inazhaev'in 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Diğer 18 şüphelinin ise sadece DEAŞ kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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