Santa Maria Kilisesi’ne silahlı saldırı davası başladı

Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi’ne 28 Ocak 2024'de pazar ayini yapıldığı sırada kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 52 yaşındaki Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin aralarında kar maskeli saldırganlar David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un da bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar, 4 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Duruşmada mahkeme başkanı, tutuklu sanık David Tanduev'a avukatı olmadığı için bugün savunmasının alınmayacağını söyledi. Sanık Tanduev'in "Avukat istemiyorum, kendilerine güvenmiyorum" sözleri üzerine mahkeme başkanı, sanığa susma hakkını kullanıp kullanmayacağını sordu. Bunun üzerine sanık, "Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum" dedi.



"SALDIRGAN ZATEN FİZİKSEL OLARAK BANA BENZEMİYOR"

Tutuklu sanık Amirjon Kholikov ise savunmasında Türkiye'ye çalışmaya geldiğini ve İstanbul'da 2 yıl boyunca korsan taksicilik yaptığını belirterek, "Olay günü ben Sarıyer'e gitmedim. Görüntülerdeki saldırgan zaten fiziksel olarak bana benzemiyor. Sanık David Tanduev ile 5 sene önce tanıştık, İstanbul'da aynı evde kalıyorduk. Olay günü sanık Tanduev'le Esenyurt ve Beylikdüzü'nde kiralık ev baktık. Sarıyer'e gitmedim" şeklinde konuştu.

Bu sırada müşteki avukatlarından Afşin Hatipoğlu, sanığa olaydan bir hafta önce kilise çevresinde keşif yaptıklarına dair tespit yapıldığını belirterek, "Arabalarda olduğun tespit edildiği halde, kan, saç, doku ve deri örneklerin olaydaki örneklerle birebir uyuştuğu halde 'Buraya tesadüfen geldim' diyorsun, öyle mi?" dedi. Sanık Kholikov ise bunların somut delil olmadığını savundu.

Saldırı öncesi Meryem Ana Ermeni Kilisesi, Rum Kilisesi, Aya Kiryaki Kilisesi, Surp Harutyun Kilisesi ve Kumkapı Türkiye Ermeni Patrikliği'nde keşif yaptığı ve saldırıda kullanılan aracın sahibi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Shamsullo Radzhabov, "Araba benim evet ama ben saldırıyla ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Korsan taksicilik yapıyordum fakat keşif yaptığıma yönelik suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Enver Karakaş, savunmasında başta DEAŞ olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetlediğini söyleyerek, "Bu olayla alakası olan kim olursa olsun en ağır cezayı almasını istiyorum. Ben çok küçük yaşımda Türkiye'ye geldim. 30 senedir buradayım. 25 yıldır esnaflık yapıyorum. Milletini, vatanını seven bir insanım. Ailemi de aynı şekilde yetiştirmeye çalıştım. Bütün seçimlerde de vatandaşlık hakkımı kullandım. Bu ülkeye, bu vatana benden bir kötülük, hainlik gelmez. Bundan emin olabilirsiniz. 30 senedir ailesini göremeyen bir Doğu Türkistanlı olarak bu ülkeye, bu vatana benden bir kötülük gelmez. Terör örgütü DEAŞ'ın insanlığa, Müslümanlara çok büyük zararı olduğunu düşünen biriyim. Bize bu acıyı yaşatan katillerin en ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Tuncer Cihan ’maktul’ sıfatıyla, kilisenin rahibi Anton Bulai’nin de arasında bulunduğu 11 kişi ’müşteki’ sıfatıyla, 43 kişi ise ’şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede kilisede pazar ayini sırasında olaydan önce keşif yaptıkları tespit edilen DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un saldırı günü Başakşehir’den otomobilleri ile geldikleri, otomobili yakın bir yere bıraktıktan sonra tanınmamak için yüzleri maskeli şekilde yanlarında yarı otomatik tabancalarla kiliseye girdikleri, bu esnada Tuncer Cihan’ın kilisenin dış kapısından içeri girerek yürüdüğü aktarıldı.

Şüpheli Tanduev'in yarı otomatik tabanca ile Cihan’ın kafasına doğru yakın mesafeden ateş ettiği belirtilen iddianamede, 2 şüphelinin ellerindeki tabancalarla hedef gözetmeksizin kilisede bulunan diğer insanların üzerine doğru ateş ettikleri ve insanların korku ile yere yattıkları kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholikov'un ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, 'silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, 11 kişiye karşı ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ateşli silah ve mermi bulundurmak’ suçlarından ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7 aydan 349 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Bu şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva’nın da aynı suçlardan ceza alması talep edilen iddianamede, 38 şüphelinin ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda 7 yıl 6 aydan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 345 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianamede ayrıca kiliseye saldırıyı gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde bulunduğu iddia edilen şüpheli Viskhan Soltamatov’un ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet ve 349 yıl 6 ay hapsi talep edildi.