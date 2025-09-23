Olay, geçen hafta Umurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (63) ile Tahsin G. (17) sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Tahsin G., kendi rızasıyla H.A.’nın evine giderek beraberlik yaşadı. Tahsin G., daha sonra yaşananları Ekrem T. (31), Çağatay T. (21) ve Engin M. (31) isimli arkadaşlarına anlattı.

Arkadaşlarıyla plan yapan Tahsin G., H.A. ile ilçede bulunan ıssız bir alanda buluşarak tekrar beraberlik yaşadı. O esnada, Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M., ikilinin beraberliğini cep telefonu ile kayıt altına aldı. 4 arkadaş, görüntüleri H.A.’ya izlettirerek, görüntüleri paylaşmama karşılığında 1,5 milyon lira talep etti.

H.A., olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tahsin G., Ekrem T., Çağatay T. ve Engin M., ‘tehditle yağma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler adliye çıkışında basın mensuplarına el hareketi yaparak tepki gösterdi.Şantaj operasyonunda 4 kişi tutuklandı.