Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!

Kaynak: İHA
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!

Bilecik'te jandarma ekipleri, şantaj suçundan arama kaydı bulunan yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen huzur ve güven uygulaması kapsamında, şantaj suçundan arama kaydı bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

2-009.jpg

İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı'nın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya 120 personel katıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde bin 916 şahıs, 759 araç, 21 iş yeri ve 26 metruk bina kontrol edildi.

3-003.jpg

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla benzer uygulamaların aralıksız süreceğini açıkladı.

Son Haberler
Domateste kilo kavgası! Seyyar satıcıdan kan donduran hareket
Domateste kilo kavgası!
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Matematik sahneye taşındı: Öğretmenler yaratıcı drama ile dersleri canlandırıyor
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Bülent Şakrak ve Duygu Arabacıoğlu yaş gününe özel paylaşımlarla sosyal medyayı salladı
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü! Katliamdan farksız
Doğmamış bebek ile 3 yaşındaki çocuk öldü!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!