Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun! Anahtar şeklinde suikast silah ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ankara’da şantaj ve tehditle sahte senet imzalatan 5 kişilik bir şebeke daha çökertildi. Şebekenin 4 kişiden 17 milyon lira aldığı tespit edildi. Şebekeye ait yerde yapılan aramalarda kısa menzilli suikast için tasarlanmış anahtarlık geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 4 kişiye şantaj, tehdit yoluyla düzenledikleri sahte senetleri imzalatan, yüksek faizle kendilerine borçlandıran ve bu kişilerden toplamda 17 milyon lira aldıkları öğrenilen 5 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Ayrıca, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; biri suikast için tasarlanmış 6.35 mm çapında 2 mermi kapasiteli kısa menzilli anahtarlık silahı olmak üzere, toplamda üç adet ruhsatsız silah ve 170 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun! Anahtar şeklinde suikast silah ele geçirildi

Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun! Anahtar şeklinde suikast silah ele geçirildi

Şantaj ve tehditle 17 milyon liralık vurgun! Anahtar şeklinde suikast silah ele geçirildi

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