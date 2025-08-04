Santarelli "Ben bir sihirbaz değilim"

Dünya Voleybol Şampiyonası için konuşan Santarelli "Sağlam bir takım istiyorum. Modern voleybolda denge ve az hata yapmak şart. Kazanma arzusu fark yaratabilir. İtalya’nın kadrosu yıldız oyuncularla dolu ve çok güçlü bir ikili değişikliğe sahip ama yenilmez değil. Geçen yıl, oturmuş bir takım bu yıl olgunluğa ulaştı. Ağustos'ta gelişim gösterirsek, iyi işler çıkarabiliriz." dedi.

"EDA ERDEM NADİR BİR OYUNCUDUR"

38 yaşındaki İtalyan libero ve aynı zamanda eşi olan Monica De Gennaro için konuşan Daniele Santarelli, Federasyon başkanının onu takımda görmek istemesiyle ilgili, “Her antrenör şampiyonlarını takımda tutmak ister. Monica olgun bir oyuncu, tıpkı bizim için Eda Erdem ya da ABD için Larson gibi. Bu tür oyuncular nadirdir.” ifadelerini kullandı.

"BEN SİHİRBAZ DEĞİLİM"

Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya'ya kaybedilmesi hakkında; "Japonya'ya karşı, geçen yıl olduğu gibi, tiebreak'te kaybettik. Beşinci setler bir piyango gibidir, belirleyici 15 puanda hatalar yaptık. Ben bir sihirbaz değilim, bir işçiyim. Eleştiriler oyunun bir parçası, baskıyı kendime ben yaratırım. Sakatlıklar gibi zor durumlarla başa çıktık. Kötü bir iş çıkarmadık." ifadelerini kullandı.