Santarelli'den Bulgaristan maçı uyarısı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Porto Riko karşılaşması sonrası Bulgaristan maçına dikkat çekti.

Santarelli'den Bulgaristan maçı uyarısı

Editör: Hamza Özalkuş

Santarelli, Olimpiyat Elemeleri'nde 3-0 kazanılan Porto Riko karşılaşmasını değerlendirirken, "Bizim için çok güzel bir maçtı. Oyuncularımdan sahada bu şekilde tutum bekliyordum. Çok uzun ve zor bir turnuva. Bu başlangıç için mutluyum" ifadelerini kullandı.
"HER MAÇI CİDDİYE ALMALIYIZ"
Santarelli, Bulgaristan maçı için de, "Burada asla kolay maç yok. Bulgaristan genç oyunculardan kurulu bir takım. Hedefleri belki Olimpiyat Elemesi'ne kalmak değil, gelişmek ama bizim onlardan daha başka bir hedefimiz var. Her maçı ciddiye almalıyız. Yarın da (Pazar) oyuncularımdan bugünkü gibi bir duruş sergilemelerini bekliyorum." diye konuştu.

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