Santarelli'ye telefon kabı fırlattılar. Milli takım hocası zor anlar yaşadı

Filenin Sultanları'nın baş antrenörü Daniele Santarelli'nin taraftarlar ile yaşadığı komik anlar gündeme geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Santarelli'ye telefon kabı fırlattılar. Milli takım hocası zor anlar yaşadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Daniele Santarelli, enerjisiyle neşe saçmaya devam ediyor.

Santarelli'nin taraftarlar ile arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

TELEFON KABI İMZALADI
Daniele Santarelli'yi yakalayan taraftarlar, imzalaması için telefon kabı atmaya başladılar.

Taraflarlar, Santarelli'ye 'en iyisi sensin' diyerek karşılık verdi.

Telefon kaplarını imzalayan Santarelli, kapları yukarıya doğru atarken yaşanan komik anlar çok konuşuldu.

''Hayatımda hiç bu kadar telefon kabı imzalamadım'' diyen Santarelli'nin videosu binlerce kez görüntülenirken, çok sayıda beğeni aldı.

Santarelli taraftarlar ile fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.

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