Luca Marianucci'ye 2 maç men cezası

8 Şubat 2025 tarihinde Empoli ile AC Milan arasında oynanan Serie A maçında yaşanan olaylar, futbol kamuoyunu sarsarken disiplin cezalarını da beraberinde getirdi. Empoli defans oyuncusu Luca Marianucci, maç sırasında AC Milan’ın forveti Santiago Gimenez’e karşı gerçekleştirdiği kasıtlı faul nedeniyle kırmızı kartla karşı karşıya kaldı.

Yapılan incelemede, Marianucci’nin koşu sırasında arka ayağıyla Gimenez’in alt bölgesine sert bir tekme attığı tespit edilirken, bu hareketin futbolun centilmenlik ve fair-play ruhuna zarar verdiği vurgulandı. Bu nedenle, Marianucci’ye iki maç men cezası verildi.

Olayın yaşandığı maçta, AC Milan deplasmanda önemli bir galibiyet elde ederken, sahada gerilim dolu anlar yaşandı. VAR teknolojisinin müdahalesiyle belirlenen faul, maçın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Bunun yanı sıra, Fikayo Tomori de maç içinde iki sarı kart görerek oyundan ihraç edildi ve otomatikman bir maç cezalı duruma düştü.

Disiplin kurulu, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, sarı kart sınırını aşan diğer oyunculara da ceza uyguladı. Bu kapsamda, Roma’dan Bryan Cristante, Verona’dan Daniele Ghilardi, Fiorentina’dan Moise Kean ve Torino’dan Samuele Ricci gibi isimler, sarı kart limitini doldurdukları için maçlardan men edildi. Ayrıca, Genoa ile oynanan 1-1 berabere sonuçlanan maçta, Torino’nun yardımcı teknik direktörü Lino Filipe Neves Godinho, çizgi kenarından yapılan uygunsuz hareket nedeniyle görevden uzaklaştırılarak bir maç men cezası aldı.

Maç sonrasında sosyal medyada geniş yankı bulan bu disiplin cezaları, futbol otoriteleri ve taraftarlar arasında ciddi tartışmalara yol açtı. Empoli Teknik Direktörü, “Bu tür davranışların sporda yeri olmadığını düşünüyoruz. Oyuncuların, centilmenlik ve disiplin kurallarına uygun hareket etmesi şart” açıklamasını yaparken, AC Milan taraftarları ise disiplin cezalarının uygulanmasının adil rekabetin sağlanmasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Serie A yetkilileri, disiplin konusundaki kararlı tutumlarını yineleyerek, sahadaki davranışların yakından izlenmeye devam edeceğini ve benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. Lig yönetimi, bu tür olayların sezonun ilerleyen haftalarında takımların kadro planlaması ve maç stratejilerini de etkileyeceğinin altını çizdi. Taraftarlar, adaletin sağlanması ve futbolun fair-play ruhunun korunması adına disiplin cezalarını desteklerken, spor camiası da gelecekte daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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Disiplin cezalarının uygulanması, sadece bireysel oyuncuların değil, aynı zamanda teknik ekip ve yöneticilerin de sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini gözler önüne seriyor. Bu gelişmeler, Serie A’nın disiplin konusundaki sıfır tolerans politikasını bir kez daha ortaya koyarken, ligde adil oyunun ve centilmenlik ilkesinin korunması için alınan önlemlerin ne kadar hayati olduğunu göstermiş oldu.