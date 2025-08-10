Şantiye işçileri arasında taşlı sopalı kavga

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede işçiler arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, 01.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Akçalı Sokak üzerinde bulunan bir şantiyede gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, şantiye çalışanları arasında işe geç gelme konusu nedeniyle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken, kavgada 4 işçi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

