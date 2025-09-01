Şantiye işçilerinin kavgası kamerada: 2 yaralı

Olay, kentte yapımı süren bir konut şantiyesinde meydana geldi. Aynı şantiyede çalışan iki işçi grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavga ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde işçilerin birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmakta güçlük çektiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.