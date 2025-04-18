Şantiye yangın korkuttu! Facia önlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şantiye yangın korkuttu! Facia önlendi

Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yatakhane tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da şantiye alanında işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yanarak kullanılmaz hale gelen yatakhanede çıkan yangın yaralanma ve can kaybı yaşanmadan söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde şantiye alanında yaşandı. Şantiyede işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Korkulu dakikaların yaşandığı yangında; yaralanma ve can kaybının yaşanmazken konteyner yatakhane yanarak kullanılmaz hale geldi.

Şantiye yangını korkuttu! Facia önlendi

Şantiye yangını korkuttu! Facia önlendi

Şantiye yangını korkuttu! Facia önlendi

Şantiye yangını korkuttu! Facia önlendi

Şantiye yangını korkuttu! Facia önlendi

Şantiye yangını korkuttu! Facia önlendi

Şantiye yangını korkuttu! Facia önlendi

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