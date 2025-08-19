Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Antalya Manavgat’ta otoyol şantiyesinde devrilen vinç alev aldı. Orman ekipleri yangını kontrol altına alırken, itfaiye destek verdi.

Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde bulunan otoyol şantiyesinde meydana gelen olayda özel bir firmaya ait vinç yol çalışması sırasında devrildi. Araçta bulunan personel diğer çalışanlar tarafından araçtan çıkartılırken, yan yatan vinçte yangın çıktı.

Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bu sırada olay yeri yakınında bulunan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı alevler içindeki vince ilk müdahaleyi yaparak yangının ağaçlık ve ormanlık alana sıçramasını önledi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına destek vermesi ile yangın kısa sürede söndürülürken vinç kullanılamaz hale geldi.

Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Son Haberler
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Başkan Karlıbel: Bu gidişle ömür geçer, iş bitmez!
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Teşkilat'ın yeni başrolü seçilmişti! Rabia Soytürk atış çalışmalarına başladı
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
Trump’tan Macron’a çok konuşulacak sözler: Mikrofon açık kalınca herkes duydu
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
MHP’li Şanlıtürk’ten kritik uyarı: Rekolte düşüyor, fiyat yükseliyor!
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası
İstanbul’da sokak ortasında meydan kavgası