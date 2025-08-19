Şantiyede dehşet anları! Vinç devrildi, alevler yükseldi

Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde bulunan otoyol şantiyesinde meydana gelen olayda özel bir firmaya ait vinç yol çalışması sırasında devrildi. Araçta bulunan personel diğer çalışanlar tarafından araçtan çıkartılırken, yan yatan vinçte yangın çıktı.

Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bu sırada olay yeri yakınında bulunan Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme aracı alevler içindeki vince ilk müdahaleyi yaparak yangının ağaçlık ve ormanlık alana sıçramasını önledi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına destek vermesi ile yangın kısa sürede söndürülürken vinç kullanılamaz hale geldi.