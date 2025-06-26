Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler yandı

Kaynak: DHA

Hatay'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler yandı.

Hatay'da bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerin yanması büyük korku yarattı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yerlerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeri göğü inletecek açıklama! Noktayı koydu…
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeri göğü inletecek açıklama! Noktayı koydu…
Sucuk diye yedirdiği mide bulandırdı. Bu markayı elinizle bile tutmayın
Sucuk diye yedirdiği mide bulandırdı. Bu markayı elinizle bile tutmayın
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan yola çıktı, geliyor! Bir kavrulacağız, bir de serinleyeceğiz…
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Balkanlardan yola çıktı, geliyor! Bir kavrulacağız, bir de serinleyeceğiz…
Yeniçağ Gazetesi: Çocuklar, gençler ölüm tacirlerinin kıskacında
Yeniçağ Gazetesi: Çocuklar, gençler ölüm tacirlerinin kıskacında
Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler yandı
Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler yandı