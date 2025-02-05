Santos'ta Neymar çılgınlığı: 20 bin yeni üye

Brezilyalı süperstar Neymar’ın Santos’a dönüşü, kulüp tarihine damga vurdu. Yıldız oyuncunun transferiyle sadece birkaç gün içinde kulübe 20 bin yeni üye katıldı ve toplam resmi üye sayısı 70 bini aştı. Bununla birlikte, Vila Belmiro Stadı’nda bilet satışları rekor seviyeye ulaştı.

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Santos Başkanı Marcelo Teixeira, Neymar transferinin kulüp üzerindeki olağanüstü etkisini vurguladı. 16 bin kapasiteli Vila Belmiro’da biletler dakikalar içinde tükendi. Özellikle Neymar’ın çarşamba günü Botafogo’ya karşı sahaya çıkması beklenen maç için yoğun bir talep oluştu.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK ARTIŞ

Neymar etkisi dijital dünyada da kendini hissettirdi. Santos’un Instagram takipçi sayısı sadece birkaç gün içinde 3,5 milyondan 4 milyonu geçti. Kulübün diğer sosyal medya platformlarındaki etkileşim oranları da katlanarak arttı.

Neymar, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’den ayrılarak Avrupa ve MLS tekliflerini reddetti ve altyapısından yetiştiği Santos’a dönmeyi tercih etti. Brezilya basını, yıldız oyuncunun henüz sahaya çıkmadan bile kulüp üzerinde böylesine büyük bir etki yaratmasını hayranlıkla izliyor.