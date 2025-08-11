Santral Yolu’nda gizemli ölüm! Çevredekiler paniğe kapıldı...

Kaynak: DHA
Bursa'da çevredeki insanlar tarafından hareketsiz bulunan 51 yaşındaki Yusuf Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Santral Yolu Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında yol ortasında duran 16 BRU 254 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsünün hareket etmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İsminin Yusuf Sönmez olduğu belirlenen sürücünün epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Sönmez'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

