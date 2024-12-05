Santranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Santranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi eğitim çağındaki çocukların sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine katkı sağlamak için satranç turnuvası düzenledi.

Her eğitim öğretim döneminde farklı etkinlikler gerçekleştirerek öğrencilere sosyal ve kültürel alanlarda da destek sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kernek Külliyesinde 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk etkinliği olarak satranç turnuvası düzenledi.

Kernek Külliyesinde gerçekleştirilen Satranç Turnuvası elemelerine yaklaşık 300 öğrenci müracaat etti. Yapılan elemeler sonrasında ise 12 öğrenci finale kaldı. Finaller sonrasında ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi.

5 ve 6. sınıflarda; birinci Kayra Özhan, ikinci Muhammed Eymen, üçüncü ise Emir Ömer Emre oldu. 7 ve 8. sınıflarda; birinci Yusuf Taş, ikinci Yiğit Ali Dönmezer, üçüncü ise Emre Değirmenci oldu.

Santranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu

Santranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu

Santranç turnuvasında dereceye girenler belli oldu

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