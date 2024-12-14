SAP Danışmanlığı: Dijital Dönüşümün Öncü Mesleği

Duygu Ünlü, on yılı aşkın SAP danışmanlığı tecrübesiyle Satış ve Dağıtım Modülü’nde yenilikçi ve işletmelere özel çözümler geliştirerek, satış, dağıtım ve faturalama süreçlerini optimize etmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Hem yerel hem de global birçok önemli şirkette referans projelere imza atan Ünlü, ERP sistemlerinin işletmeler için kritik önemini ve SAP'nin bu alandaki liderliğini vurgulamaktadır. Ünlü, "ERP sistemleri, işletmelerin dijital dönüşümünde kilit rol oynar. SAP ise sunduğu inovasyonlarla bu alanda öne çıkmaktadır," diyerek, özellikle SAP S/4HANA, BTP ve Fiori gibi yenilikçi ürünlere dikkat çekmiştir.

Seminer boyunca Ünlü, ERP'nin günümüz rekabetçi dünyasında işletmeler için önemine ve SAP'nin bu alandaki yenilikçi çözümlerine değinerek SAP danışmanlığı içerisindeki farklı uzmanlık alanlarını - fonksiyonel ve teknik - detaylı bir şekilde ele aldı. Bugüne kadar Otomotiv, İlaç, Hızlı Tüketim Ürünleri, Demir Çelik, Savunma Sanayii, Elektronik, Kozmetik, İnşaat, Liman Yönetimi vb. gibi farklı sektörlerden şirketlerle yürüttüğü başarılı projelere ve projelerdeki rolüne, global şirketlerle olan çalışmalarına eğinen Ünlü, proje yönetimi, süreç analizi deneyimlerine yer vererek SAP'nin geniş uygulama alanını ve fonksiyonel yeteneklerini vurguladı. Katılımcılar, Duygu Ünlü'nün sunduğu gerçek dünya örnekleri ve başarı hikayeleri sayesinde, SAP danışmanlığının sunduğu geniş yelpazedeki kariyer olanaklarını keşfetme fırsatı buldu. Ünlü, "Genç yeteneklerin bu alanda gelişmesi, sektörün geleceği için çok önemli" dedi.

Ünlü, sektördeki hızlı değişime ayak uydurmanın önemini vurguladı. "SAP S/4HANA Sales 2021 sertifikası gibi güncel sertifikasyonlar, bu alanda rekabet gücünüzü artırıyor," diyerek sürekli öğrenmenin bu alanda başarının anahtarı olduğunu belirtti. Bir SAP danışmanının karşılaşabileceği zorluklar ve elde edebileceği kazanımlar hakkında içgörüler paylaşan Ünlü, katılımcılara kariyer planlaması konusunda değerli ipuçları sundu.

GELECEĞIN YETENEKLERINE IŞIK TUTMA

Ünlü, konuşmasında SAP danışmanlığının sunduğu global fırsatlara da değindi. Çeşitli sektörlerdeki deneyimlerini paylaşarak, SAP danışmanlığının ne kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, e-fatura ve EDI gibi güncel teknolojilerin SAP sistemlerine entegrasyonu konusundaki deneyimlerini de aktardı.

Seminer sonunda katılımcılar, SAP danışmanlığının sunduğu kariyer fırsatları, gerekli eğitim ve sertifikasyon süreçleri hakkında kapsamlı bilgi edindiler. Duygu Ünlü'nün paylaştığı pratik deneyimler ve sektör içgörüleri, genç profesyonellere SAP danışmanlığı alanında kariyer planlaması yapmaları için değerli bir perspektif sundu.



Bu etkinlik, İNETD'nin gençlere yönelik kariyer odaklı girişimlerinin önemli bir örneği olarak, teknoloji sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere rehberlik etmeye devam ediyor. İNETD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emre Akadal, etkinlik hakkında, "Derneğimiz, gençlere teknoloji alanında kariyer fırsatları sunmayı hedefliyor. Bu seminer, SAP danışmanlığı gibi gelecek vadeden bir alanı tanıtmamıza olanak sağladı". Doç. Dr. Emre Akadal alanında önemli başarılara imza atan Duygu Ünlü ‘ye katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İNETD, 1995 yılından bu yana internet teknolojilerinin Türkiye'de yaygınlaşması ve etkin kullanımı için çalışmalar yürüten öncü bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, düzenlediği Akademik Bilişim Konferansı ve Türkiye'de İnternet Konferansı gibi etkinliklerle bilişim sektörünün gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor.