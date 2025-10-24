Aksaray’da neredeyse yarım asırdır kasaplık yapan Osman Antep, şap hastalığının et fiyatlarını zamlandırdığını belirterek, "Vatandaş fiyatı sorup gidiyor" ifadelerini kullandı. Antep, vatandaşlara da et alırken dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak, "Vatandaş et alırken etin pembe olmasına dikkat etsin, siyah et almasın. Siyah olduğu müddetçe almasınlar" dedi.

Aksaray’da 1977 yılından bu yana kasaplık yapan Osman Antep, yaklaşık 1,5 ay önce görülen şap hastalığı ve et fiyatlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şap hastalığı nedeniyle kesimlerde bir dönem sıkıntı yaşandığını belirten Antep, "Aksaray’ımızda şap hastalığı vardı. Yalnız, şap hastalığı dolayısıyla kesimhanelerde kesim yapılmadı. Bazı kişiler 'kesildi' diyorlar ama yalan. Onlar şimdi imha edildi. Hiçbir kasap arkadaş kesim yapmadı" diye konuştu.

"ŞAP ÖNCESİ FİYATLAR 600 TL CİVARINDAYDI, 100 TL ZAM YAPILDI"

Kesimlerde yaşanan aksaklıkların satışları da olumsuz etkilediğini dile getiren Antep, şunları söyledi:

"Kesimlerde sıkıntı var, satışlarda problem var. Esnaf umduğunu bulamıyor. Kuzu eti kemikli 620 TL, kemiksiz dana eti 700 TL, antrikot 750 TL, bonfile 900 TL. Şap öncesi fiyatlar 600-620 TL civarındaydı. Yaklaşık 100 TL zam yapıldı. Şu anda kesim fiyatı büyükbaşta 480 TL, küçükbaşta 520 TL’dir.

Talep normal ama vatandaş fiyatı sorup gidiyor. Bu saatlerde dükkânımda genelde kalabalık olurdu, şimdi müşteri yok. Şap hastalığı insana geçmez. Veterinere de sorduk, o da aynı şeyi söyledi. Şap hastalığı şimdilik bitti Aksaray’da, satışlarımız normale döndü."

"ETİN PEMBE OLMASINA DİKKAT EDİN, SİYAH ETİ ALMAYIN"

En çok kıyma, kuşbaşı, antrikot, sırt, biftek ve pirzola satışının yapıldığını belirten Antep, vatandaşlara da et alırken dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak, "Vatandaş et alırken etin pembe olmasına dikkat etsin, siyah et almasın. Siyah olduğu müddetçe almasınlar. Bazı kasap arkadaşlar 500 TL’ye, 650 TL’ye et satıyorlarmış. 480 TL’ye kesilen malın bir kasaba 650 TL’ye maliyeti vardır. Haftada üç kez kesim yapıyorum, taze kesip taze satıyorum" ifadelerini kullandı.