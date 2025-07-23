Şap Hastalığına karşı Artvin genelinde sıkı tedbirler

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ



Son günlerde ülke genelinde ve komşu illerde şap h

22 Temmuz 2025 tarihinde, Artvin İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda şap hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi önemli tedbir kararı alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda: İl genelinde şap hastalığına duyarlı hayvan hareketleri, son hastalığın görüldüğü tarihten itibaren 30 gün süreyle ve ikinci bir emre kadar yasaklandı. İl dışından ot ve saman girişi kısıtlandı. Hayvan kesim faaliyetlerinin ise kontrollü bir şekilde sürdürülmesine karar verildi. Kontrolsüz hayvan hareketliliği kolluk kuvvetleri tarafından denetlenecek. Alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacak.

Yetkililer, hastalıkla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için vatandaşların il ve ilçe Tarım Müdürlüklerinin yönlendirmelerine ve alınan önlemlere titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.