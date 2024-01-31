Şap hastalığına karşı uzmanından kritik uyarı

Şap hastalığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ortaya çıkan bakteriyel bir hastalıktır. Bu hastalıkla mücadele etmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ciddi önlemler almaktadır. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yeni bir aşılama sistemi başlattı. Bu sisteme göre, 29 Ocak’tan 31 Mart’a kadar tüm hayvanlara ücretsiz olarak şap aşısı uygulanacak. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, geçen günlerde başlayan aşılama sürecinin üreticiler ve hayvanlar için çok önemli olduğunu ifade etti.

Şap hastalığının hayvancılık sektörüne büyük zarar verdiğini belirten Rüzgar, “Şap çok ciddi bir hastalık. Çok fazla verim kaybına yol açıyor. Hayvancılığın ekonomisine olumsuz etki ediyor. Bu yüzden bakanlık, il, ilçe müdürlükleri ve veteriner hekimler olarak yolları, işletmeleri, hayvan pazarlarını ve kesimhaneleri sürekli denetliyoruz. İl ve ilçe dışına gönderilecek tüm hayvanların şap hastalığına karşı tüm aşılarının yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna göre sevkiyata izin veriyoruz. Şap aşısı olmayan hiçbir hayvanı ilçe dışına çıkarmıyoruz. Şap, yedi çeşidi olan bir hastalık. Ülkemizde görülen tipleri mevcut. Bunlarla ilgili bakanlık ve şap enstitüsü aşılarını geliştirdi. Biz de bu aşıları veteriner hekimlerin gözetiminde hayvanlara uyguluyoruz” dedi.

“Bu hastalık rüzgarla bile yayılabilir” Mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ahırların girişlerinde şap hastalığına karşı bazı tedbirler almaları gerektiğini hatırlatan Rüzgar, şunları söyledi: “Veteriner hekimler her işletmeye girdiklerinde hijyen kurallarına uyuyorlar. Kontrollerde farklı enjektör kullanıyorlar. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ahırlarının veya hayvan barınaklarının girişlerine dezenfektan havuzu yapmalılar. Girerken ve çıkarken çizmelerini dezenfekte etmeliler. Mahallede veya köyde gezdikten sonra eve girdiklerinde bu hastalığı taşıyabilirler. Bu hastalık rüzgarla bile bulaşabilir. Üreticilerin çok dikkatli olmaları lazım. Veteriner hekimler gerekli eğitim ve bilgiyi veriyorlar. İşletmelere gittiklerinde öncelikle şap hastalığı hakkında üreticileri uyarıyorlar.”

“Hayvan başka ilden geliyorsa veteriner sağlık raporu şart” Son olarak üreticilerin büyükbaş veya küçükbaş hayvan alacakları zaman şap aşısının yapılıp yapılmadığını sorgulamaları gerektiğini söyleyen Rüzgar, “Vatandaşlar kesinlikle aşı ve kontrolleri yapılmamış hayvanları ahırlarına sokmamalılar. Hayvan alacaklarsa ilçe müdürlüğümüze gelip aşı ve sağlık kontrollerinin durumunu öğrenmeliler. Hayvan başka ilden geliyorsa veteriner sağlık raporu olmalı. Bu rapor şap aşısı olmayanlara verilmiyor. Vatandaşlar ahırlarda diğer hayvanlarla teması önlemeliler. Yılda üç kere vatandaşlar kesinlikle şap aşılarını hayvanlarına yaptırmalılar” şeklinde konuştu.