SAP hisseleri üçüncü çeyrek sonrası yükselişe geçti

SAP hisseleri, Alman yazılım şirketinin üçüncü çeyrek bulut işindeki güçlü performans sonrası yıl sonu hedeflerini yükseltmesiyle Salı günü Lang & Schwarz ön piyasasında %4,4 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte bulut geliri, döviz etkilerinden arındırıldığında %27 artarak 4,35 milyar euroya (4,71 milyar dolar) ulaştı. Bu artış, Cloud ERP Suite kaynak planlama programı satışlarındaki %36'lık büyüme ile desteklendi.

Şirket CEO'su Christian Klein, yapay zekanın büyüme için önemli bir etken olduğunu belirterek, “Üçüncü çeyrekte bulut sözleşmelerimizin yaklaşık %30'u AI kullanım senaryolarını içeriyordu” dedi. CFO Dominik Asam ise işletme karının %28 artarak 2,24 milyar euroya ulaştığını ve bunun maliyet düşürücü önlemler ile yeni işe alımlardaki azalma nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı.

Şirket, yapay zekaya geçiş için yaklaşık 100.000 çalışanının 10.000'ini değerlendirmeye alarak devam eden yeniden yapılandırmanın maliyetinin 3 milyar euro civarında olacağını öngörüyor. Bu bağlamda, SAP, yıl sonu bulut ve yazılım gelir hedefini 29,5-29,8 milyar euro olarak yükseltti. 2024 işletme karı ise 7,8 milyar euro olarak öngörülüyor.