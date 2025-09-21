Şap kâbusu bitti: Yüksekova’da çiftçiler rahat nefes aldı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şap kâbusu bitti: Yüksekova’da çiftçiler rahat nefes aldı!

Hakkari Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda şap hastalığı tamamen kontrol altına alındı.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün aralıksız aşı ve bilgilendirme faaliyetleri, hastalığın yayılmasını engelleyerek çiftçilerin zararını azalttı.

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-1.jpg

Yeni göreve başlayan Müdür Murat İnan, hastalığın sona ermesiyle köyleri gezerek çiftçilere “geçmiş olsun” dileklerini sundu.

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-2.jpg

Ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden İnan, “Geçtiğimiz aylarda yaşanan şap hastalığı nedeniyle çiftçilerimiz zor günler geçirdi. Biz de ilk andan itibaren devreye girerek aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarımıza başladık. Şükürler olsun ki olumlu sonuçlar alarak hastalığı bitirdik” dedi.

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-3.jpg

İnan, bundan sonra da aynı kararlılıkla çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti.

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-4.jpg

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-5.jpg

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-6.jpg

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-7.jpg

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-8.jpg

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-9.jpg

ap-kabusu-bitti-yuksekovada-ciftciler-rahat-nefes-aldiyenicag-10.jpg

Gümüşhane’de şap alarmı: 5 köy karantinada! Giriş-çıkış yasakGümüşhane’de şap alarmı: 5 köy karantinada! Giriş-çıkış yasak

Şapta aşılamanın büyük faydalarını uzmanlar anlattıŞapta aşılamanın büyük faydalarını uzmanlar anlattı

Son Haberler
Alanya'da orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı
Alanya'da orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı
Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı
Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı
Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı
Malatya'da kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu
Malatya'da kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu