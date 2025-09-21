Şap kâbusu bitti: Yüksekova’da çiftçiler rahat nefes aldı!

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün aralıksız aşı ve bilgilendirme faaliyetleri, hastalığın yayılmasını engelleyerek çiftçilerin zararını azalttı.

Yeni göreve başlayan Müdür Murat İnan, hastalığın sona ermesiyle köyleri gezerek çiftçilere “geçmiş olsun” dileklerini sundu.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını ifade eden İnan, “Geçtiğimiz aylarda yaşanan şap hastalığı nedeniyle çiftçilerimiz zor günler geçirdi. Biz de ilk andan itibaren devreye girerek aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarımıza başladık. Şükürler olsun ki olumlu sonuçlar alarak hastalığı bitirdik” dedi.

İnan, bundan sonra da aynı kararlılıkla çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti.

