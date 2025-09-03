Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, şap krizinin öngörüsüzlük ve hazırlıksızlığın sonucu olduğunu belirterek, “Riskler önceden tahmin edilmedi, alınan önlemler yetersiz kaldı ve etkili bir eylem planı devreye sokulamadı. Bu yönetimsel zaafiyet, krizin derinleşmesine ve milyarlarca dolarlık zararın önlenememesine neden oldu” dedi.

BAYRAMDA KONTROL KAYBOLDU

Karakuş, ilk müdahalenin zamanında yapılmasına rağmen Kurban Bayramı sırasında artan hayvan hareketliliğinin doğru yönetilemediğini ifade etti. “Teknik personel yetersizdi, aşılamalar yeterince denetlenmedi. Riskler yönetilemeyince kriz büyüdü” şeklinde konuştu.

AŞILAMADA CİDDİ EKSİKLİKLER

13 milyon doz aşı uygulandığı açıklansa da Karakuş, hâlâ milyonlarca hayvanın risk altında olduğunu belirtti. “Birçok bölgede ya aşı yapılmadı ya da bağışıklık sağlanamadı. Bu tablo ciddi bir zaafiyeti ortaya koyuyor” dedi.

VİZYON EKSİKLİĞİ VE ÜRETİCİNİN SAHİPSİZLİĞİ

Karakuş, devletin kriz anında üretici ve köylüsünü korumakla yükümlü olduğunu ancak şap krizinde bu sorumluluğun yerine getirilmediğini vurguladı. “5000 yıllık devlet geleneğimiz, bilgi, teknoloji ve tecrübemiz olmasına rağmen vizyoner bir duruş sergilenemedi. İki yıl önce SAT-2 salgınında başarılı bir sınav verdik. Antrenmanlı olmamıza rağmen bugün aynı başarı tekrarlanamadı” ifadelerini kullandı.

MİLYAR DOLARLIK ZARARA DİKKAT

Karakuş, “5 milyar dolarlık zararın hesabı hâlâ verilebilmiş değil. Bu tablo, yönetimde ciddi bir değişim ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır” diyerek sözlerini tamamladı.