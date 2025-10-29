Türkiye’de hayvancılık sektörü, şap hastalığının ikinci dalgası ve yetersiz destek politikaları nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya, Sözcü Gazetesi’nden Sayime Başçı’nın haberine göre süt fiyatlarının düşük tutulmasıyla başlayan kesim süreci, hastalığın yeniden yayılmasıyla hız kazandı.

"ÇİFTÇİ ARTIK DÖNMEMEK ÜZERE BU İŞİ BIRAKIYOR"

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, şap hastalığında şu anda ikinci dalganın yaşandığını ve çok şiddetli bir kesim görüldüğünü kaydetti. Kesilen hayvan sayısının ve son durumun bakanlık tarafından gizli tutulduğunu belirten Solakoğlu, “Adana ve Konya bölgesinde tekrar nüksediyor hastalık. Çok yoğun kesim var. 17 aylıkken kesilmesi gereken hayvan 14 aylıkken kesiliyor. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en kötü yönetilen süreci ile karşı karşıyayız. İleride eti tutmak zor olacak. Avrupa’da da hayvan sayısında kısıt var. İthalatla da kontrol edilemeyecek duruma gelecek. Önümüzdeki aylarda fiyatlar orantısız yükselecek” ifadelerini kullandı.

Süt fiyatlarının yanlış belirlenmesinin ardından şapın da üreticiyi vurduğunu belirten Solakoğlu, özellikle aile işletmelerinin hayvanlarını kestirerek artık dönmemek üzere bu işi bıraktığını söyledi.

İTHALAT REKORA KOŞUYOR

Canlı hayvan ithalatı yılın ilk 8 ayında 2024 yılı ithalatının tamamını geride bırakırken, pik yaptığı 2023 yılından sonra yeni bir rekora koşuyor. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 159 bin 980 tonluk canlı sığır ithalatına 794.9 milyon dolar ödenirken, geçen yıl ise 704.6 milyon dolarlık ithalatla 140 bin 852 tonluk canlı hayvan getirtilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise 2025 yılında et ithalatı 326 milyon doları aşmış durumda. Polonya’dan 219.5 milyon dolarlık büyükbaş hayvan eti ithalatı yapıldığı görülürken, Fransa’dan 51 milyon, Macaristan’dan ise 26.2 milyon dolarlık bir et ithalatı yapıldı.