Şap krizi tatlıya bağlandı: Macaristan, Slovakya ve Çekya anlaşmaya vardı

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Şap krizi tatlıya bağlandı: Macaristan, Slovakya ve Çekya anlaşmaya vardı

Şap hastalığı nedeniyle Macaristan ve Slovakya’dan Çekya’ya canlı hayvan ithalatı yasağı diplomatik anlaşmayla kaldırıldı. Sınırdaki kontroller ve dezenfeksiyon önlemleri ise sürüyor.

Macaristan ve Slovakya’dan Çekya’ya canlı hayvan ve şap materyaline yönelik ithalat yasağı sona erdi. Çek Veterinerlik Müdürlüğü, şap hastalığının seyrinin normalleştiğini bildirirken, sınırdaki kontroller ve kamyon dezenfeksiyon uygulamalarının devam edeceği belirtti.

Çekya Tarım Bakanı Marek Viborni, son şap vakasının Macaristan’da 12 Nisan’da tespit edildiğini ve durumun artık kontrol altında olduğunu açıkladı. Bakan, ticaret yasağının kaldırılması talimatını verirken sınırdaki koruyucu önlemlerin devam edeceğini vurguladı.

Bu karar, Macaristan’ın 9 Mayıs’tan itibaren Çekya, Polonya ve Hırvatistan gibi ülkelerden gelen tarım ürünlerine koyduğu karşılıklı ambargonun ardından geldi. Ambargo, söz konusu ülkelerin Macaristan’dan canlı hayvan ithalatını kısıtlamasına tepki olarak alınmıştı. Bakan Výborný, Macaristan’ın Çekya için önemli bir pazar olduğunu, ihracatın yüzde 25’ini oluşturduğunu ve ambargonun şirketler için ciddi sıkıntı yaratacağını söyledi.

Diplomatik görüşmeler sonucunda iki ülke ticari engelleri kaldırma kararı aldı. Bakan, anlaşmanın hastalığın yayılma riskini artırmayacağını ve veteriner denetimlerinin bu riski minimize edeceğini söyledi. Ayrıca, veterinerlerin önümüzdeki hafta durumu yeniden değerlendireceği ve kalan önlemlerin de kaldırılması bekleniyor.

Şap hastalığı, özellikle sığır, domuz ve koyun gibi çiftlik hayvanlarını etkileyen yüksek bulaşıcılığa sahip viral bir hastalık. Hayvanlarda yüksek ateş, ağız ve ayaklarda yaralarla kendini gösteriyor ve ekonomik kayıplara yol açabiliyor.

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