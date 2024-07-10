Şap İdil'e girişleri çıkışları yasaklattı

Şap paniği! Yasaklandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde "şap hastalığı" tespit edilmesi nedeniyle ilçeye iki ay süreyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 Eylül 2024 tarihine kadar, kesim amaçlı haricinde, ilçeye büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı.

İlçemize bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı görülmesi sebebiyle, ilçemizin tamamında iki ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, kesim amaçlı olanlar dışında, 9 Eylül 2024 tarihine kadar durduruldu.

Yetiştiricilerimizin bu konuda duyarlı olmaları gerekmekte, aksi takdirde Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır"