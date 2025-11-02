Türkiye’de hayvancılık sektörünü sarsan şap hastalığı, yalnızca çiftlikleri değil sofraları da tehdit ediyor. Üretici Sencer Solakoğlu, hastalık nedeniyle tedavi gören hayvanların antibiyotik ve anti-inflamatuar kalıntıları taşıyabilecek şekilde kesime gönderildiğini belirterek, bu durumun halk sağlığı açısından bu anlamda tereddüt edilmesi gereken bir nokta olduğunu söyledi. Ancak kriz bununla sınırlı değil. Hastalığın yayılmasıyla birlikte çok sayıda anaç hayvanın erken kesime gönderildiğini belirten Solakoğlu, bu hayvanların yerine yenilerinin kısa vadede konulamayacağını, bu durumun da et ve süt üretiminde ciddi düşüşe yol açacağını ifade etti. Geçici bir et bolluğu yaşansa da, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirten Solakoğlu, “Kimse sevinmesin, fiyatlar çok net şekilde artacak” diyerek yaklaşan zam dalgasına dikkat çekti.

Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu

Türkiye hayvancılık sektöründe aylardır süren şap hastalığı krizi, büyük bir ekonomik ve yönetimsel felakete dönüştü. Sektör temsilcisi ve üretici Sencer Solakoğlu, “TARPOL Şap Hastalığı 2025 – Ekonomik Etki ve Ulusal Mücadele Stratejisi Raporu” ve Bursa örneğinden yola çıkarak hayvan varlığının %30'unun tahrip olduğunu, bunun 4.5 milyar dolarlık bir maliyete işaret ettiğini belirtti. Hükümetin hastalığı yönetemediğini, aksine hastalığın sektörü yönettiğini ifade eden Solakoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı personelini tedbirsiz davranarak hastalığı yaymakla ve Tarım Bakanlığı’nı gerçekleri saklamakla suçladı. Solakoğlu, Tarım Bakanlığı ekibinin derhal istifa etmesi çağrısında bulundu.

"HASTALIK BİZİ YÖNETİYOR"

Hastalık nedeniyle üreticilerin çaresiz kaldığını belirten Sencer Solakoğlu, "Devlet yönetmiyor, hastalık bizi yönetiyor" ifadelerini kullandı. Hayvanlarının antikor testlerinin sonuçlarının iki aydır gelmediğini çünkü Şap Enstitüsü'nde antikor bakacak kit bulunmadığını öne sürdü. Bu kitlerin yurt dışından alınmasının dahi engellendiğini, bunun da "bilinmesini istemiyorlar" izlenimini yarattığını iddia etti.

"İKİNCİ DALGA GELİYOR"

Sektörde ikinci bir şap dalgasının geldiği uyarısında bulunan Solakoğlu, bu dalganın ayaklarda büyük tahribat yaptığını ve hastalığı geçirmiş işletmelere dahi iki ay sonra yeniden bulaşabildiğini, bunun da varyant değişikliğine işaret edebileceğini söyledi. Solakoğlu, aşılamanın yapıldığı dönemde bazı veteriner hekimlerin aynı iğne ucuyla birçok hayvana aşı yaparak hastalığı yaydığını ve ayrıca İlçe Tarım Müdürlüğü araçlarının ve personelinin dezenfekte olmadan işletmeden işletmeye giderek şapı taşıyanlar haline geldiğini ileri sürdü.

"KİMSE SEVİNMESİN FİYATLAR ARTACAK"

Solakoğlu, şap hastalığı nedeniyle acil kesime sevk edilen hayvanların (erken kesilen veya hastalığı atlatanlar) piyasada geçici bir et bolluğu yarattığını, bu bolluğun fiyatların oynamamasını sağladığını belirtti. Ancak kimsenin sevinmemesi gerektiğini, ölen anaç hayvanların yerine konulamaması nedeniyle et ve süt fiyatlarının çok net bir şekilde ve herkesin hissedeceği şekilde artacağını öngördü.

Solakoğlu, Trakya gibi tampon bölgelerde bütün hayvanların kesime gönderilmesi kuralı nedeniyle üreticilerin hastalığı gizlediğini, gece kulak küpesi kesilmiş hayvanların ve sevk raporu olmayan tırların kullanıldığını söyledi.

"TARIM BAKANLIĞI İTHALAT BAKANLIĞI’NA DÖNDÜ"

Solakoğlu, şap hastalığının insana bulaşmamasına rağmen, hastalık nedeniyle tedavi gören hayvanların antibiyotik ve anti-inflamatuar kalıntıları içerebilecek şekilde kesime gönderilmesinin halk sağlığı açısından tereddüt yaratması gereken bir nokta olduğunu belirterek mevcut Tarım Bakanlığı ekibini "Cumhuriyet tarihinin en yetkinsiz ekibi" olarak nitelendirdi. Bakanlığın tek odak noktasının "ithalat" olduğunu söyleyen Solakoğlu, “Tarım Bakanlığı İthalat Bakanlığı'na döndü. Et tarafında kesinlikle öyle fiyatlar artmasın diye sadece nereden nasıl et ithal edebiliriz, hayvan ithal edebiliriz, nasıl bu fiyatları sabit tutarız, aman şap çıktı, bunu konuşmayalım. Konuşursak et fiyatları artar gibi bir yaklaşım içindeler. Derhal istifa etmeleri gerekiyor” dedi. Solakoğlu, ekonomik programda et fiyatları artmasın diye gerçekleri sakladıklarını iddia etti. Solakoğlu, Tarım Bakanlığı için daha fazla zarar vermeden derhal istifa etmeleri çağrısı yaptı.

TARPOL ŞAP HASTALIĞI 2025 – EKONOMİK ETKİ VE ULUSAL MÜCADELE STRATEJİSİ RAPORU

Tarımsal Strateji Ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) tarafından hazırlanan yeni sektörel araştırma raporunda, 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye genelinde etkili olan şap hastalığı salgını tüm yönleriyle ele alındı. Raporda, salgının hayvancılık sektörü üzerindeki etkileri, ekonomik boyutu ve mücadele stratejileri kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 verilerine göre ülkede 16,9 milyon büyükbaş ve 54,9 milyon küçükbaş hayvan bulunuyor. Salgın sırasında Türkiye’de daha önce tespit edilmemiş SAT-1, SAT-2 ve O/ME-SA/SA 2018 virüs tiplerinin varlığına rastlandığı belirtiliyor.

Rapora göre, büyükbaş hayvan varlığının %30’unun etkilenmesi durumunda ortaya çıkabilecek yıllık ekonomik kayıplar şu şekilde hesaplandı:

Et üretim kaybı: 2,3 milyar dolar

Süt üretim kaybı: 875 milyon dolar

İlaç giderleri: 416 milyon dolar

Aşı uygulamaları: 50 milyon dolar

Buzağı ölümleri: 25 milyon dolar

İhracat kaybı: 437 milyon dolar

Toplam yıllık ekonomik kayıp: 4,1 milyar dolar (162 milyar TL)

Raporda ayrıca, virüsün bulaşma yolları, fiziksel özellikleri ve yayılım riskleri detaylı şekilde açıklanmakta; hastalığın hava yoluyla kilometrelerce taşınabildiği, nakil araçları, kontamine yem ve su, yabani hayvanlar ve pazar hareketleri ile hızlı biçimde yayıldığı vurgulanmaktadır.

TARPOL tarafından sunulan öneriler arasında, biyogüvenlik önlemlerinin artırılması, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması, yüksek etkili aşıların yılda iki kez uygulanması ve teknik personel ile destek ekiplerinin güçlendirilmesi yer almaktadır.