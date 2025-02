SAP, yapay zeka ve beceri bazlı İK yönetimiyle iş gücünü dönüştürüyor

Yapay zekanın bireysel ve kurumsal hayatta kullanımının hızla artması, geleneksel çalışma sistemlerinde de köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Şirketler yapay zeka desteğiyle operasyonel süreçlerini geliştirip kurumsal verimliliklerini artırırken, çalışanlar da yetkinliklerini güçlendirmeye odaklanıyor. Bu gelişimi farklı sektörlerden insan kaynakları (İK) profesyonelleri ve teknoloji uzmanlarıyla birlikte ele alan SAP HR Connect etkinliği, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da düzenlendi. Etkinlikte, dijital dönüşümün İK süreçleri üzerindeki etkisi, farklı sektörlerden yetkin isimlerin yorumlarıyla ele alındı.

KAPSAMLI DÖNÜŞÜM SÜRECİ ÖN PLANDA

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SAP Güney Avrupa İK Direktörü Hande Genç, “Günümüzde iş dünyası; teknoloji ve değişen insan kaynağı etkisiyle kapsamlı bir dönüşümden geçiyor. Yapay zeka ve diğer yükselen teknolojiler, işe alımdan kariyer yönetimine kadar birçok süreci uçtan uça dönüştürüyor. Başarılı bir dönüşüm için sağlıklı ve dengeli bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanların sürekli öğrenmelerini teşvik etmek ve dijitalleşmeyi insan merkezli bir yaklaşımla ele almak, kritik önem taşıyor. Geleceğe hazırlıklı olmak için esnek organizasyon yapıları, yeni liderlik modelleri ve yetkinlik gelişimi gibi unsurlar da ön plana çıkıyor” dedi.

Hande Genç, sözlerine şöyle devam etti: “Artık tüm sektör ve işkollarındaki dijitalleşmenin tam ortasında yapay zeka yer alıyor. Yapay zekanın temeli veri ve elimizdeki en büyük veri de insanlara ait. Yıllardır bu büyük veriyi dijital olmayan yöntemlerle analiz etmeye, sonuçlar üretmeye çalışıyorduk. Şu anda yapay zeka odaklı değişimin de katkısıyla veriyi anlamlandırma, birleştirme, analiz etme ve işlem yapma imkanımız var. Çalışan gruplarında çeşitliliği ve tercihleri önceliklendirmek, buna göre düzenleme yapmak artık İK yöneticileri için çok daha kolay.”

“ÇALIŞANLARIN YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLENMELİ”

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna değinen SAP SuccessFactors EMEA Bölge Başkanı Jan Duthoo ise konuşmasında, yapay zekanın endüstrileri dönüştürmesiyle beraber, standart becerilerin hızla eskiyeceğini ve bundan 5 yıl sonra, bugünkü yetkinliklerin üçte birinin kullanılamayacağına dikkat çekti. Şirketlerin de bu gerçeğin bilincinde olarak çalışanların yetkinliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara ağırlık verdiğini söyleyen Jan Duthoo, SAP SuccessFactors’un sunduğu beceri yönetimiyle (skill inferencing), organizasyon içindeki potansiyel yeteneklerin belirlenip daha güçlü hale getirilebildiğini ifade etti.

Jan Duthoo şunları söyledi: “Çalışanlarımızı en iyi şekilde konumlandırmak ve gelişimlerini sürekli desteklemek zorundayız. Bir kişinin yeteneklerinin neler olduğunu anlamak, yeni bir görev için aradığımız çalışanları nasıl yetiştirebileceğimizi bilmek önemli. Çalışan yetkinlikleri şirketler için birer değer ve eğitim de bu değeri artırıyor. Yapay zeka da bu noktada eğitimleri kolaylaştırarak çalışan potansiyelinin ortaya çıkmasını, insanların becerilerinin güçlendirilmesini destekliyor. İnsanlar, yapay zekanın işlerini ellerinden alıp almayacağını sorguluyor. Oysa yapay zeka, süreç içinde yapma zorunluluğu olan işleri otomatize ederek insan kaynağının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.”

YETENEK HAVUZUNU DAHA ETKİN KULLANMA İMKANI

SAP HR Connect etkinliğinin ilk paneli, “İnsan Kaynakları Süreçlerinde Uçtan Uca Dönüşüm” başlığıyla düzenlendi. Moderasyonunu SAP Türkiye Bulut ve İş Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal’ın üstlendiği panelin katılımcıları Beko Dijital Çalışan Deneyimi Direktörü Irmak Şişmanoğlu ve Borusan Holding İK Direktörü Özde Baydarol Hamarat oldu. Panelistler, SAP SuccessFactors yapısının, yapay zeka destekli beceri bazlı yönetim çözümleriyle organizasyonların işgücü planlamasını daha esnek ve verimli hale getirdiğine işaret etti. Bu başlıkta SAP Joule yapay zeka asistanının, çalışan deneyimini iyileştirmek ve insan kaynakları süreçlerini daha akıllı hale getirmek için öngörüler sunduğuna, SAP Talent Intelligence Hub yapısının da yetenek yönetiminde yeni bir dönem başlattığına vurgu yapıldı. Yapay zeka destekli analizlerin, çalışanların yetkinliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olurken, şirketlerin de iç yetenek havuzlarını daha etkin kullanarak işgücünü geleceğe nasıl hazırladığı üzerinde duruldu. Bülent Karal paneli, “SAP çözümleri, organizasyonların dijital dönüşümünü hızlandırarak insan kaynaklarında daha stratejik ve yenilikçi bir yaklaşım sunuyor” sözleriyle değerlendirdi.

“KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FIRSATLAR SUNULUYOR”

Etkinlikte “Beceriler ve Yapay Zeka: Yetenek Savaşlarının Geleceği” başlıklı bir sunum yapan SAP Türkiye HCM Kıdemli Çözüm Yöneticisi Volkan Aysel, “SuccessFactors, yapay zeka destekli analizlerle beceri ihtiyaçlarını belirleyip, kişiselleştirilmiş fırsatlar sunarak çalışanların kendilerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Bu yaklaşım, yetenek gelişimini optimize ederken, işgücü yetkinliklerini organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getiriyor. Bu noktada SuccessFactors ve yapay zeka arasındaki sinerji, daha çevik ve yetenekli bir işgücü oluşturarak şirketlere de yepyeni fırsatlar sunuyor” vurgusunu yaptı.

ÇALISAN POTANSIYELINI ANLAMAK, YETENEK YÖNETIMINDE BASARIYI GETIRIYOR

NTT DATA Business Solutions Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen ve çalışan potansiyelini anlamanın ve optimize etmenin öneminin vurgulandığı "Yetenek Yönetiminde Dönüşüm: SAP ile Değer Yaratan Yolculuk" panelinin katılımcıları Küçükoğlu Holding İK Direktörü Seyran Mısır ve NTT DATA Business Solutions Çözüm Satışlarından Sorumlu Direktör Cansu Ünalır Orhan oldu. SAP’nin yetenek yönetimi çözümlerinin, yapay zeka destekli içgörülerle iş gücünün ihtiyaçlarını proaktif olarak karşılama imkanı sunduğuna dikkat çeken panelistler, NTT DATA’nın uzmanlığıyla desteklenen SAP çözümleri sayesinde gerçekleştirilen organizasyonel başarıyı anlattı.

GÜÇLENEN DENEYİM VE STRATEJIK ADIMLAR

Detaysoft sponsorluğunda düzenlenen “Çalışan Deneyiminde Stratejik Adımlar” panelinde, çalışan deneyimini iyileştirmek için atılması gereken stratejik adımlar ve bulut teknolojilerinin sunduğu fırsatlar konuşuldu. Moderatörlüğünü Detaysoft Genel Sektör Satış Müdürü Canan Kuralay’ın yaptığı panelin konukları BOR Holding İnsan Kaynakları ve Satın Alma Direktörü Fulya Geleri ve DeFacto Toplam Ödül ve İK Analitik Direktörü Eyüp Kutlu oldu. Panelde, İK süreçlerini yalınlaştırmanın çalışan bağlılığı üzerindeki etkisi ele alındı. İş gücünü daha stratejik yönetmek için bulut teknolojisinin kullanımı, global ve grup şirketlerinde bu dönüşüm sürecinin yürütülmesi, bulutta bordro yönetimi, verilere mobilden erişimin getirdiği kolaylıklar ve SAP SuccessFactors’e geçişte yaşanan ilham veren deneyimler paylaşıldı.

SAP SUCCESSFACTORS’UN YETENEKLERİ ÇOK İLERİ SEVİYEDE

Vektora sponsorluğunda düzenlenen ve çalışan odaklı dönüşümün sağladığı kurumsal stratejik avantajlara odaklanılan “Sürdürülebilir Büyümenin Anahtarı: Çalışan Deneyimi” panelinde Eren Perakende İK Direktörü Merve Özgen ve Vektora Yazılım Teknolojileri Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Zeynep Aykaç konuşmacı olarak yer aldı. Gelişen teknolojiyle kurumsal rekabet ortamındaki değişim ve artan zorluklara dikkat çeken panelistlere göre, bu dinamik ortamda insan ve kültür odaklı bir yaklaşım izleyerek çalışan deneyimine önem veren şirketler, fark yaratıyor. Organizasyonel çevikliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve kalıcı rekabet avantajı için işin merkezinde çalışanların olması gerektiğine işaret eden panelistler, çalışanlara deneyim odaklı bir kariyer yolculuğu sunmanın önemini de ifade etti. Merve Özgen ve Zeynep Aykaç, konuşmalarında SAP Success Factors’un iş süreçlerinde verimliliği oldukça ileri seviyeye çıkarttığına dikkat çekerek, zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde müşterilere en uygun çözümü, en doğru zaman planı ve en uygun metodolojiyle sunmayı önceliklendirdiklerini vurguladı.

BÜTÜNSEL BAKIS AÇISI

SAP HR Connect etkinliğinin kapanış konuşmasını yapan SAP Türkiye Çözüm Yöneticisi İlkay Sağlam, "Bütünleşik İş Gücü Yönetiminde Dijital Çağ" başlıklı konuşmasında şunları söyledi:

“SuccessFactors ile İK organizasyonunu oluşturmak önemli bir yetkinlik. Bu yapıda sadece kurum içi çalışanların değil, iş birliği içinde olunan harici çalışanlar ve iş ortaklarının da konumlandırılabilmesi, yönetilebilmesi önemli bir avantaj. Bütün bunları ortak bir raporlama platformunda eksiksiz ve doğru şekilde görebilme imkanını günümüz İK süreçlerinde başrolde olan SuccessFactors sağlıyor. Harici işgücü yönetiminde öne çıkan SAP Fieldglass ile de harici işgücünün sistemlerdeki konumunun ve yetkinliklerinin belirlenmesi, bu yetkinliklerin tek noktadan etkinleştirilmesi, bu sürecin doğru yönetimi önemli. Sonuçta harici işgücü; maaş vermekten ziyade, fatura aldığımız ve bunun karşılığında ödeme yaptığımız çalışanlardan oluşuyor. Dolayısıyla tüm süreçlerin ve harici çalışan döngüsünün doğru yönetilmesi ve doğru faturalanması önem taşıyor. SAP olarak SuccessFactors veya Fieldglass ayrımı olmaksızın, şirketlere ve insan kaynakları profesyonellerine bütüncül bir yönetim ve bakış açısı sunuyoruz.”

İnsan kaynakları alanında yapay zeka ve dijital dönüşüm etkilerinin çok farklı başlıklarda ele alındığı etkinliğe platin sponsorlar olarak Detaysoft, NTT DATA ve Vektora, altın sponsorlar olarak EPI-USE, goFLUENT, İKSAP ve Vesacons, gümüş sponsorlar olarak ise ICRON WFM, Nagarro + MBIS ve Solvia katkı sağladı.

